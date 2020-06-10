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Среда, 10.06.2020
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Коронавирус: бессимптомные редко передают болезнь, но ВОЗ до сих пор не понимает, как это работает

Коронавирус: бессимптомные редко передают болезнь, но ВОЗ до сих пор не понимает, как это работает
01:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:ВОЗ до сих пор не знает, как больные без симптомов передают коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что до сих пор неизвестно, с какой интенсивностью передают коронавирусную болезнь люди, которые болеют ею без симптомов.

Об этом сообщает BBC.

Бессимптомные больные очень редко передают болезнь, отметила руководитель технического отдела программ по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Мариа Ван Керхове.

Она подчеркнула, что это утверждение базировалось на сравнительно небольшом количестве исследований.

Данные свидетельствуют о том, что люди с выраженными симптомами являются наиболее инфекционно опасными, но болезнь можно передать еще до их развития.

За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19

Хотя часть людей болеют COVID-19 без симптомов, неизвестно, сколько из этих людей продолжают заражать других.

В то же время руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что, по его мнению, бессимптомная передача вируса точно происходит.

"Вопрос лишь в том, какой она имеет объем", - отметил чиновник.

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Согласно данным Worldometer, в мире коронавирусную болезнь обнаружили у 7 237 929 человек, из них 409 630 умерли и 3 565 092 выздоровели.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.
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