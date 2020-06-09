За сутки в Украине 39 детей и 34 медицинских работника заболели COVID-19

Новости Украины:Всего в Украине COVID-19 заболели более двух тысяч детей и пять тысяч медиков.

По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждены 2003 случая заболевания COVID-19 среди детей и 5135 случаев среди медработников.

Об этом на брифинге 9 июня сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Всего за все время пандемии заболели 27856 человек, из них 2003 ребенка и 5135 медработников", - сказал Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 39 детей и 34 медицинских работника.

Степанов также сообщил, что в течение суток было сделано 8080 тестирований, из которых 6359 методом ПЦР и 1721 ИФА-тест.

Напомним, в Украине с 10 июня ожидается переход на следующий этап смягчения карантина, который предусматривает открытие баз отдыха, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.