В Украине готовятся к новому этапу смягчения карантина - откроют базы отдыха

Новости Украины:Базы отдыха могут начать работу с 10 июня, если в регионе соблюдены все условия для очередного этапа ослабления карантина.

В Украине с 10 июня ожидается переход на следующий этап смягчения карантина, который предусматривает открытие баз отдыха.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения", - сказал Степанов.

Также он напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, и поэтому при достижении в каждом регионе отдельно необходимых показателей для перехода на следующий этап смягчения карантина, в котором предусмотрено открытие баз отдыха, то они начинают работать.

Напомним, Украине зарегистрировано уже 26 999 случаев коронавирусной инфекции, за сутки подтвердилось 485 новых случаев. Жертвами болезни в Украине по состоянию на сегодня стали 788 пациентов. В то же время 12 054 пациенты выздоровели.

Киев и четыре области на сегодня не соответствуют показателям для перехода на второй этап карантина, который предусматривает ослабление противоэпидемических мер.