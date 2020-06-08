В Украине - почти 800 новых случаев COVID-19

Новости Украины:Среди украинцев продолжает расти число зараженных коронавирусом.

По состоянию на 8 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки зафиксировали 788 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Всего, по данным системы умерли 797 человек, выздоровели - 12195, болеют COVID-19 - 14470, с подозрением на коронавирус - 65687.

Больше всего новых случаев наблюдается в столице - 72, на втором месте Закарпатская - 64 случая, Черновицкая - 52 новых случая области.

Напомним, в Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине. Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине является следствием игнорирования правил карантина, в частности, при пользовании общественным транспортом.