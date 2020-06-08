На Буковине свыше полсотни новых случаев COVID-19

Новости Украины:В Черновицкой области обнаружили 59 новых случаев коронавируса.

На Буковине по состоянию на вечер воскресенья официально подтверждено еще 59 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 376 образцов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3698 человек.

9 буковинцев выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов.

Напомним, в Минздраве назвали причину резкого всплеска коронавируса в Украине. Увеличение количества новых случаев заболевания коронавирусом в Украине является следствием игнорирования правил карантина, в частности, при пользовании общественным транспортом.