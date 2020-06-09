В Украине подтвердили более 390 случаев COVID-19 за сутки

Новости Украины:За минувшие сутки в Украине зафиксировали 394 новых заболевших коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 8:00 9 июня в Украине зафиксировано уже 27 856 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - менее 400 случаев. Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

Так, из 27 856 больных COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОЗ, обнаружили 394 инфицированных.

Вследствие болезни в целом умерли 810 человек, из них 13 - за последние сутки.

Также 12 412 человек выздоровели, за последние сутки - 217.

Напомним, в Украине с 10 июня ожидается переход на следующий этап смягчения карантина, который предусматривает открытие баз отдыха, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.