"Искусственный Сатурн" помог понять природу странных шестиугольных облаков

Новости науки:Ученые из Гарварда выяснили, откуда берутся шестиугольные облака на Сатурне.

Впервые загадочное образование на северном полюсе планеты было обнаружено еще в 80-х годах. Для того, чтобы выяснить природу феномена, исследователи описали трехмерную модель атмосферы и протестировали ее в лабораторных условиях.

Информация об исследовании опубликована в журнале PNAS.

Исследование показало, что облако шестиугольной формы образует ветер, который проникает далеко вглубь атмосферы. Чтобы понять, как он влияет на облако, ученые сделали модель планеты, чтобы провести аналогию с реальным небесным телом. Созданная модель имитирует оболочку планеты и охватывает внешние 10% радиуса Сатурна.

Искусственный Сатурн помог выяснить, что во внешних слоях атмосферы планеты формируются широтные течения, изменяющие направление и напоминающие те, что наблюдаются в действительности на планете.

На углах шестиугольника, который образуется на севере планеты, чередуются восточные и западные ветры, в том числе сильные струйные потоки. Между этими струями на модели планеты создаются вихри, именно благодаря им получается необычный эффект изгиба облака.

Таким образом, модель Сатурна постоянно окружает набор вихрей, который сжимает облако на севере планеты в многоугольную форму. Эта же особенность объясняет, почему облако не теряет свою форму.

Необычный шестиугольник на севере планеты был обнаружен около 40 лет назад аппаратами "Вояджер". Шестиугольник имеет поперечник около 25 000 километров.