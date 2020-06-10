Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса
Эпидемия COVID-19: в Украине уже более 28 тыс случаев коронавируса
Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Смягчение карантина: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня

Пойманы мощные сигналы из далекого космоса

Пойманы мощные сигналы из далекого космоса
09:07 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Загадочные вспышки длительностью несколько миллисекунд, приходят из далекого космоса и повторяются каждые 157 дней.

Группа астрономов обнаружила новый сигнал "быстрого радиовсплеска" (FRB). 

Сигнал, получивший название FRB 121102, вспыхивает в течение 90 дней, а затем угасает еще на 67 дней, сообщают астрономы.

Еще с 2007 года ученые пытаются выяснить происхождение этих загадочных импульсов. К настоящему моменту обнаружено более 100 таких объектов. Около месяц назад ученые зафиксировали самый мощный FRB из всех известных. Он был настолько интенсивным, что его можно было обнаружить из другой галактики.

Новый сигнал не является первым циклическим наблюдаемым FRB. Еще в январе исследователи рассказали об импульсе примерно в полумиллиарде световых лет от Земли, который пульсирует в 16-дневном цикле.

"Искусственный Сатурн" помог понять природу странных шестиугольных облаков

До сих пор ученые не уверены в том, что может служить источником этих сигналов. Одной из версий является теория о том, что эти вспышки испускаются магнетарами, колеблющимися вокруг своей собственной оси. Другие ученые предполагают, что эти закономерности могут быть вызваны нейтронной звездой, вращающейся вокруг второй звезды в составе двойной системы.

По словам ученых, новая вспышка стала настоящим открытием. Однако она только подчеркивает, как мало мы знаем о происхождении FRB.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Мощные сигналы с космоса, Сигналы с космоса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
04 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
05 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
Грозы, шквалы и до +34: чего ожидать до выходных
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Самые токсичные Знаки Зодиака
Самые токсичные Знаки Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь