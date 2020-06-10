Пойманы мощные сигналы из далекого космоса

Новости науки:Загадочные вспышки длительностью несколько миллисекунд, приходят из далекого космоса и повторяются каждые 157 дней.

Группа астрономов обнаружила новый сигнал "быстрого радиовсплеска" (FRB).

Сигнал, получивший название FRB 121102, вспыхивает в течение 90 дней, а затем угасает еще на 67 дней, сообщают астрономы.

Еще с 2007 года ученые пытаются выяснить происхождение этих загадочных импульсов. К настоящему моменту обнаружено более 100 таких объектов. Около месяц назад ученые зафиксировали самый мощный FRB из всех известных. Он был настолько интенсивным, что его можно было обнаружить из другой галактики.

Новый сигнал не является первым циклическим наблюдаемым FRB. Еще в январе исследователи рассказали об импульсе примерно в полумиллиарде световых лет от Земли, который пульсирует в 16-дневном цикле.

До сих пор ученые не уверены в том, что может служить источником этих сигналов. Одной из версий является теория о том, что эти вспышки испускаются магнетарами, колеблющимися вокруг своей собственной оси. Другие ученые предполагают, что эти закономерности могут быть вызваны нейтронной звездой, вращающейся вокруг второй звезды в составе двойной системы.

По словам ученых, новая вспышка стала настоящим открытием. Однако она только подчеркивает, как мало мы знаем о происхождении FRB.