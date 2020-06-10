Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора
Петр Порошенко прибыл в Офис генпрокурора
В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности
На Риз Уизерспун подали в суд: подробности

Броня на крыльях бабочки защищает ее от сильного дождя

Броня на крыльях бабочки защищает ее от сильного дождя
14:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Крылья бабочек — структура чрезвычайно хрупкая.

Гидрофобное покрытие и наноразмерные неровности позволяют крыльям оставаться сухими и не ломаться под ударами крупных капель.

Казалось бы, их может повредить даже сильный дождь. Однако ученые из Корнеллского университета выяснили, что благодаря особым структурам в крыльях крупные и тяжелые дождевые капли не наносят им вреда. Статья об этом опубликована в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Предыдущие исследования на эту тему рассматривали в основном процессы, при которых вода падает на крылья бабочек относительно медленно. Но в природе капли дождя могут лететь со скоростью до десяти метров в секунду. Удар подобной каплей для бабочки эквивалентен удару шаром для боулинга для человека и может серьезно повредить существо.

Биологи под руководством Кима Сын-Хо решили понять, как эти капли взаимодействуют с супергидрофобными биологическими поверхностями, в том числе с крыльями бабочек. Собрав образцы листьев, перьев и насекомых, исследователи выпускали на эти объекты капли воды с высоты двух метров. Взаимодействие жидкости с поверхностью снимали при помощи высокоскоростной камеры, записывающей видео на скорости около тысячи кадров в секунду.

Падающая капля ударяется о гидрофобный слой воскоподобного покрытия и, распространяясь по поверхности, разбивается о множество наноразмерных неровностей, покрывающих крыло. Ученые сравнивают это с падением воздушного шара на острые иглы.

Быстро нюхали и охлаждали мозги: ученые показали, как выглядит мозг анкилозавра

Разрушающее действие крохотных неровностей и зазубрин сокращает количество времени, в течение которого капля контактирует с поверхностью, а также ограничивает импульс и снижает силу удара по нежному крылу. Также подобная «защита» и гидрофобный восковой слой уменьшают теплопередачу: это очень важно, ведь для полета мышцы бабочки должны быть достаточно теплыми. Теряя тепло, бабочки становятся менее подвижными и превращаются в легкую добычу для хищников.

Благодаря такой структуре даже очень сильный дождь бабочкам не вредит. Их крылья остаются достаточно сухими для полета и не ломаются от ударов крупных капель.

Ранее мы писали о том, что американские генетики сумели получить генетически модифицированных мух с чертами бабочки. Их китайские исследователи создали прототип крыла для роботов-насекомых, который движется под действием солнечного света.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Дожди, Наука, Бабочки, Крылья бабочек.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
04 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
05 Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
В Киева в двух детсадах вспышка коронавируса
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
ВОЗ: бессимптомные больные редко передают коронавирус
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали режим тишины
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Семейное гнездышко: Светлана Тарабарова похвасталась новым домом после 13 лет аренды (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь