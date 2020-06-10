Оружие в борьбе с изменением климата: водные ветряные мельницы лучше добывают чистую энергию

Новости науки:Новые платформы для башен позволяют ставить их на большой глубине: такое решение учитывает комфорт людей, которые недовольны, что живут вблизи ветряных мельниц.

Идея ставить ветряные мельницы в море появилась в начале 1990-х годов, так как для огромных конструкций нужно было много свободного места. Кроме этого, строительство приходилось согласовывать с местными жителями, которые не всегда воспринимали эту идею положительно. Разместить мельницы в воде было удобно всем сторонам.

Позже появилась другая проблема: мельницы нельзя ставить слишком глубоко в воду, так как конструкция получится сильно громоздкой. Команда проекта WindFloat Atlantic нашла решение: новую конструкцию ставят на три 30-ти метровые колонны. При общей высоте конструкции в 200 метров, мельницу можно погрузить на стометровую глубину. В конце мая представители проекта WindFloat Atlantic поставили третью глубоководную башню в воды северо-запада Португалии.

За последние три десятилетия морской ветер усилился, поэтому использовать энергию ветра стало более выгодно. Несмотря на то, что на долю морских ветров по-прежнему приходится менее 1% мирового производства электроэнергии, за последнее десятилетие общие объемы добычи выросли почти на 30%, а отрасль стала одним из основных факторов производства электроэнергии в Северной Европе.

Насколько мощным оружием в борьбе с изменением климата может стать эта отрасль? По мнению аналитиков Международного энергетического агентства (International Energy Agency), которое находится в Париже, установка ветряных мельниц в воде будет иметь технический потенциал, если получит распространение по всему миру. Выработка электроэнергии является как источником выбросов, так и потенциальным средством их сокращения.