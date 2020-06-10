Старейший в Лондоне: археологи "откопали" первый театр в Великобритании

Новости науки:Здание театра было построено в 16-м веке.

Остатки старейшего театра столицы Великобритании были найдены во время реконструкции жилых помещений в районе Вайтчепел. "Красный лев" считается первым зданием Лондона, которое было построено специально для театральных представлений во времена Елизаветинской эпохи.

Но, как пишет BBC, точное его местонахождение долгое время было темой споров. Деревянные конструкции, артефакты и сооружения были обнаружены во время раскопок на улице Стефани-Уэй в восточной части Лондона в прошлом году. Археолог Стивен Уайт назвал открытие "чрезвычайным".

"Красный лев" был построен примерно в 1567 году Джоном Брейном. Это произошло перед тем, как он построил театр в районе Шордич вместе со своим братом Джеймсом Барбеджем в 1576 году. Барбедж был членом труппы The Lord Chamberlain's Men. А театр в Шордиче стал первым постоянным местом, где выступали театральные коллективы. Здесь были поставлены пьесы молодого Уильяма Шекспира в 1590-х годах.

О "Красном лве" сегодня известно очень мало. Все данные о театре ограничиваются двумя исками за 1567 и 1569 года, в котором упоминается "Красный лев" и "жилой дом на ферме" со сценой и местами для зрителей на улице.

В январе 2019 года археологи обнаружили квадратную деревянную постройку из 144 уцелевших бревен. Вокруг нее были углубления, которые могли быть местом расположения "кулис" или зрительских мест. Размеры находки составляют 12,3 метра на 9,3 метра, что примерно соответствует размерам театра, упомянутого в судебных исках за 16-й век. Раскопки были проведены группой Archaeology South-East, которая входит в Институт археологии Университетского колледжа Лондона. Работы провели перед началом строительства по адресу улица Стефани-Уэй, 85.

"После почти 500 лет останки театра "Красный лев", с которого начался подъем театра Елизаветинской эры, вероятно, наконец-то найдены", - сказал Уайт, который возглавил раскопки.

"Достоверность всех доказательств, которые включают археологические остатки сооружений и правильное расположение, а также принадлежность к соответствующему периоду, похоже, соответствует характеристикам театра, описанного в старых документах", - добавил он.