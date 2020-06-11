В Китае нашли древнейшую в Юго-Восточной Азии статуэтку птицы

У костяной птицы, найденной в Линцзине, нет крыльев.

Группа археологов из Европы, Израиля и Китая обнаружила при раскопках стоянки древних людей в Китае костяную статуэтку птицы старше 13 тысяч лет.

Об этом сообщает Science Alert.

"Маленькая статуэтка птицы, найденная в куче земли при раскопках, была провозглашена древнейшим произведением искусства, найденным когда-либо в Китае. Фигурке по меньшей мере 13 тысяч лет ", - говорится в сообщении.

Эта изящная статуэтка высотой около 12 миллиметров отодвигает появление первых скульптур животных в Восточной Азии на более чем 8500 лет от неолита, когда люди начали вести оседлый образ жизни и обрабатывать землю, к палеолиту, когда господствовали охотники-собиратели.

"Статуэтка Линцзин - единственный палеолитический трехмерный объект, вырезанный из обожженной кости и изображает птицу, которая стоит на постаменте. Это также единственная палеолитическая резьба, благодаря состоянию сохранности которой , финальные этапы производства могут быть подробно задокументированы ", - пишет международная команда исследователей в своей работе.

Анализируя статуэтку и окружающие материалы в четырех различных исследовательских институтах по всему миру - включая Китай, Францию, Японию и США - ученые пришли к заключению, что она была сделана между 13400 и 13200 гг. назад, всего в нескольких сотнях километров от того места, где расположен современный Пекин.

Структура кости статуэтки свидетельствует, что это древнее произведение искусства было вырезано из кости конечности млекопитающего, а цветной ингредиент указывает на своего рода контролируемый процесс нагревания, чтобы сформировать кость и сжать ее.

Исследователи говорят, что контур фигуры, включающий небольшой хвост, голову, горло, грудь и живот - не говоря уже о четких отметках, найденных там, где должны были быть глаза - почти полностью соответствует отряду Passeriformes (Воробьинообразные), который охватывает половину всех известных на сегодня видов.