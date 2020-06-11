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Как насчет выспаться? Ученые могут погрузить человека в "медвежью" спячку

Как насчет выспаться? Ученые могут погрузить человека в "медвежью" спячку
19:34 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Такая способность может быть полезной при долгосрочных космических путешествиях.

Идея, которая раньше считалась только научной фантастикой, теперь стала еще ближе к реализации. Поместить человека в режим гибернации возможно, для этого нужно активировать нейроны в мозге. Японские ученые провели эксперимент на грызунах. Они искусственно активировали клетки нервной системы и отправили животных в состояние, подобное зимней спячке.

У млекопитающих, которые впадают в состояние спячки, понижается температура тела, что резко замедляет их метаболизм и экономит энергию в зимние месяцы, когда начинается дефицит пищи. Центральная нервная система, согласно предыдущим исследованиям, участвует в терморегуляции.

Что же касается мышей, которые подверглись опытам в Университете Цукуба, то они впадали не в спячку, а в состояние, называемое оцепенением. Но речь идет о генетически модифицированных мышах, у которых ученые активировали набор нейронов в гипоталамусе, называемых Q-нейронами, используя химические вещества или свет.

В результате активации нейронов мыши стали менее активными, температура их тела упала на десять или более градусов, ниже 30 °C, их пульс значительно замедлился, скорость их метаболизма снизилась, дыхание стало поверхностным.

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Они находились в состоянии оцепенения более 48 часов, после чего снова начали вести себя нормально, без признаков физического вреда. Авторы успешно воспроизвели свою методику испытаний на крысах, которые также обычно не зимуют.

Способность вызывать такое состояние у млекопитающего, не впадающего в спячку, стала прорывом в понимании нейрональных механизмов регулируемого гипометаболизма.

Авторы исследования отмечают, что способность искусственно вызывать подобный режим гибернации у людей будет полезна для многих медицинских целей, а также для исследований космоса в будущем.

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Наука, Медведи, Спячка, Иссделование.
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