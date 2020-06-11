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Моцарт помогает больным эпилепсией: прослушивание сонаты № 448 снижает приступы

Моцарт помогает больным эпилепсией: прослушивание сонаты № 448 снижает приступы
20:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
Ученые провели эксперимент, результаты которого показали, что прослушивание оригинальной версии сонаты № 448 Моцарта сокращает число эпилептических приступов.

Сегодня музыка широко используется в качестве терапии в рамках лечения психических расстройств и неврологических заболеваний. В частности, прослушивание музыкальных композиций применяется для сокращения числа эпилептических припадков. И именно здесь нам на помощь неожиданно приходит австрийский композитор XVIII века Вольфганг Амадей Моцарт.

Так, согласно новому исследованию медиков из Института мозга Крембил в Западной больнице Торонто, опубликованному в журнале Epilepsia Open, соната для двух фортепьяно ре-мажор № 448, которую Моцарт написал в возрасте 25 лет, — композиция, при ежедневном прослушивании которой можно снизить число приступов у больных эпилепсией, хроническим неврологическим заболеванием, характеризующимся предрасположенностью организма к внезапному возникновению судорожных повторяющихся припадков. По подсчетам, эпилепсия встречается у 50 миллионов человек во всем мире, при этом 30% больных лекарства не помогают.

То, что именно эта соната помогает сделать реже приступы эпилепсии, уже было описано в некоторых работах последних лет. Однако новое исследование канадских ученых обнаружило, что только оригинальная версия сонаты № 448 может возыметь наиболее глубокий эффект. «В нашей работе мы сравнили воздействие на частоту приступов ежедневного прослушивания либо сонаты № 448 Моцарта, либо аналогичного по спектру, но не ритмичного контрольного образца. Мы предположили, что не будет никакой разницы в числе приступов, когда участники слушали именно оригинал Моцарта или когда они слушали контрольный образец», — пишут авторы.

В эксперименте, который длился год и состоял из четырех этапов, участвовали 13 пациентов (восемь женщин и пять мужчин) в возрасте от 26 до 75 лет. Так, сначала в течение трех месяцев за ними наблюдали, после этого три месяца половина добровольцев один раз в день слушала первые шесть с половиной минут сонаты Моцарта № 448 в исполнении Алисии де Лароччи и Андре Превина, пока другая группа слушала видоизмененную и менее ритмичную версию этой композиции. Громкость и время такого «музыкального сеанса» испытуемые выбирали сами. Затем они менялись между собой (одни слушали Моцарта, другие — контрольный образец). В конце опять шел трехмесячный период наблюдений.

На протяжении всего исследования участники принимали одинаковые лекарства и вели дневники, в которых отмечали частоту приступов. Также учитывались записи лечащего невролога и результаты старых ЭЭГ, описывающих типы судорог.

Как насчет выспаться? Ученые могут погрузить человека в "медвежью" спячку

«Наши результаты показали, что ежедневное прослушивание именно сонаты № 448 было связано с уменьшением частоты приступов (p < 0,001) у взрослых людей с эпилепсией. Для обеих групп среднее количество приступов было снижено в течение периода лечения по сравнению с контрольным периодом (минус 44% для группы A, минус 25% для группы B), — рассказывает Марьям Рафи, ведущий автор исследования. — Это говорит о том, что ежедневное прослушивание Моцарта может рассматриваться как дополнительный терапевтический вариант для сокращения числа судорог у людей с эпилепсией».

По словам ученых, результаты многообещающи, поэтому следующим шагом станут более масштабные исследования с участием большего числа пациентов.

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Музыка, Наука, Классическая музыка, Эпилепсия, Моцарт.
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