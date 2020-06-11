"Мы не запустим его в марте": NASA перенесли запуск телескопа "Джеймс Уэбб"

Космическое агенство сообщило, что не сможет осуществить запуск нового инфракрасного телескопа так, как планировалось.

В среду руководитель научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что программа нового космического телескопа не сможет уложиться в график, предполагавший провести запуск весной 2021 года.

"Мы не запустим его в марте", — сообщил представитель космического ведомства, выступая на онлайн-конференции Совета по космическим исследованиям Национальных академий. Новую дату объявят позже.

Цурбухен отметил, что работа над телескопом "Джеймс Уэбб" продвигалась хорошо, однако пандемия коронавируса и связанное с ней замедление программы в марте 2020-го сделало невозможным реализацию ранее намеченных планов.

Стоит сказать, что работу над телескопом полностью никто никогда не прекращал: в конце марта NASA сообщило, что "Джеймс Уэбб" успешно развернул свое составное зеркало, что стало важной демонстрацией достигнутого за минувшие годы прогресса.