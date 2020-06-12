Вперед на поиски воды: NASA готовит робота для отправки на Луну

Это входит в часть программы Artemis по отправке астронавтов на спутник Земли к 2024 году.

НАСА выбрало компанию, которая отправит лунный вездеход VIPER на Луну. Он будет выполнять часть миссии Artemis, которая поможет определить как и где можно установить "долгосрочное присутствие на поверхности спутника". Миссия по его посадке запланирована на 2023 год.

VIPER — это разведывательный ровер, размером с гольф-карт, который будет прочесывать район Южного полюса Луны в поисках воды в виде льда. Исследователи отмечают, что это ключевой шаг программы Artemis. Наличие удобного источника воды станет важной частью создания любой долгосрочной устойчивой базы на Луне, поскольку она может обеспечить необходимые элементы для автономного производства топлива.

В НАСА добавили, что VIPER может поднимать каждое из своих колес независимо, почти как ноги, поэтому он может передвигаться практически по любым поверхностям. Кроме того, это позволяет исследовать не только поверхность спутника но и то, что находится под мягким грунтом.

Компанию Astrobotic выбрали из числа других коммерческих партнеров в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS). CLPS призван помочь отправить полезную нагрузку на Луну в поддержку программы агентства Artemis, целью которой является высадка на спутник Земли к 2024 году. Контракт на отправку вездехода стоит 199,5 млн долларов.