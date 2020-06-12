Не телескопом единым: NASA отложило запуск марсохода

Космическое агентство NASA перенесло запуск своего марсохода Perseverance.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на три дня отправление марсохода Perseverance на красную планету из-за дефекта с оборудованием наземной системы. Об этом сообщается на сайте миссии американского ведомства.

"NASA и ULA (частная компания - ред.) сейчас нацелились на 20 июля для запуска, в рамках миссии Марс-2020, марсохода Perseverance на ракете Atlas V с космодрома во Флориде", - сообщили в Управлении.

Как отметили в американском ведомстве, дополнительное время необходимо для решения проблемы с оборудованием наземной системы.

В NASA заявили, что запуск запланирован на 16:15 по киевскому времени. Окно для запуска будет открытым в течение двух часов.

Ожидается, что марсоход приземлится 18 февраля 2021 года на кратере Джезеро красной планеты, а его миссия продлится 687 суток, или по меньшей мере один марсовый год.

Ранее запуск планировался на 17 июля, однако, из-за дефекта с краном марсохода приняли решение отложить запуск.

Напомним, NASA также перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб". Руководитель научного подразделения NASA Томас Цурбухен заявил, что программа нового космического телескопа не сможет уложиться в график, предполагавший провести запуск весной 2021 года.