SpaceX запустила новую партию спутников Starlink (Видео)

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.
Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.
Запуск ракеты состоялся с мыса Канаверал в США. Трансляция велась на сайте компании. Кроме спутников на орбиту были также выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.
Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.