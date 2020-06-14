Зонд New Horizons прислал первые фото ближайших к Солнцу звезд

Космический аппарат New Horizons прислал снимки Проксимы Центавра и Wolf 359, сделанные в рамках проекта Parallax.

Межпланетный космический зонд NASA отправил на Землю первые снимки двух ближайших к Солнцу звезд - Проксима Центавра и Вольф 359. Об этом сообщается на сайте NASA.

"В течение 22-23 апреля космический зонд снял с помощью телескопической камеры далекой дальности несколько ближайших звезд, Проксима Центавра и Вольф 359, показав их с другого ракурса, чем мы видим их с Земли", - говорится в сообщении.

Ученые давно используют так называемый параллакс-эффект, который заключается в том, что звезда смещается в пространстве, когда на нее смотрят с разных мест.

Снимки звезды Проксима Центавра

Снимки звезды Wolf 359

Благодаря этому исследованию астрономы стремятся точно определить расстояние между звездами и другими космическими объектами.