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Зонд New Horizons прислал первые фото ближайших к Солнцу звезд

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Зонд New Horizons прислал первые фото ближайших к Солнцу звезд
Обновлено 08:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Космический аппарат New Horizons прислал снимки Проксимы Центавра и Wolf 359, сделанные в рамках проекта Parallax.

Межпланетный космический зонд NASA отправил на Землю первые снимки двух ближайших к Солнцу звезд - Проксима Центавра и Вольф 359. Об этом сообщается на сайте NASA.

"В течение 22-23 апреля космический зонд снял с помощью телескопической камеры далекой дальности несколько ближайших звезд, Проксима Центавра и Вольф 359, показав их с другого ракурса, чем мы видим их с Земли", - говорится в сообщении.

Ученые давно используют так называемый параллакс-эффект, который заключается в том, что звезда смещается в пространстве, когда на нее смотрят с разных мест.

Снимки звезды Проксима Центавра

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Снимки звезды Wolf 359 

Благодаря этому исследованию астрономы стремятся точно определить расстояние между звездами и другими космическими объектами.

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Все по теме:

НАСА, Солнце, Звезды, Проксима Центавра, New Horizons, Вольф 359, Wolf 359, Parallax.

Автор:

Телеграф
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