Установлена связь между распространением коронавируса и погодой

О том, что жара и потепление могут влиять на распространение коронавируса в какой-либо стране и замедлять ход эпидемии, ученые говорят уже давно.

В новом исследовании ученые из США определили "коридор", в котором расположены города, наиболее пострадавшие от коронавируса по состоянию на март 2020 года: именно в этих мегаполисах в начале пандемии фиксировали достаточно низкие температуры. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Мэриленда (США).

Они рассмотрели связь между распространением коронавирусной инфекции и погодой в той или иной стране на карте. Их работа опубликована в издании Jama Network Open.

В исследовании рассматривались климатические данные по 50 городам мира - как особенно подверженных эпидемии коронавируса, так и не сильно пострадавших от него. Так, Ухань (Китай), Токио (Япония), Тэгу (Южная Корея), Кум (Иран), Милан (Италия), Париж (Франция), Сиэтл (США) и Мадрид (Испания) сравнивали с 42 городами, которые вообще не были затронуты пандемией или в которых не наблюдалось значительного количества случаев заражения и смертей по состоянию на 10 марта. Климатические данные, такие как температура у поверхности Земли и влажность, получали из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды ERA-5. Их собирали с января по начало марта 2020 года.

Согласно выводам, SARS-CoV-2 имеет сезонный характер и распространяется при определенных климатических условиях (зимой и ранней весной), поскольку все регионы, особо пострадавшие в начале пандемии, располагались в одном "коридоре": от 30 ° до 50 ° северной широты. Именно для вышеуказанных восьми городов были характерны достаточно низкие температуры и относительно низкая влажность в период с января по март.

Результаты показали, что в январе и феврале 2020-го в китайском Ухане - изначальном эпицентре эпидемии - и других семи городах средняя температура колебалась между 4 °C и 9 °C (по данным метеостанций, расположенных у аэропортов). Средние температуры за 20-30 дней до первой смерти от Covid-19 в каждом из этих городов были примерно одинаковыми - от 3 °C до 9 °C (для центра мегаполиса - от 5 ° C до 11 ° C). Индекс распространения коронавируса в Европе при средней температуре 11,2 градуса равнялся 2,67, а в Африке, южнее Сахары, опускался до 0,03 при средней температуре там в 34,8 градуса. Кроме того, в этих населенных пунктах наблюдался пониженный уровень удельной влажности воздуха.

Низкие температуры ставят Центральную Азию, Кавказ, Восточную и Центральную Европу, Великобританию, северо-восточную и средне-западную часть США, а также канадскую провинцию Британскую Колумбию, находящиеся в этой "зеленом коридоре", перед наибольшим риском распространения инфекции зимой и ранней весной, считают авторы работы.

По их мнению, представленные карты помогут специалистам и правительствам предсказать, где и когда возникнут следующие вспышки, и остановить смертельное заболевание, пока не стало слишком поздно. Помимо продления "жизни" вируса, холодные температуры и низкая влажность могут влиять на скорость его размножения в полости носа и ослаблять иммунитет, позволяя инфекции распространяться по всему организму.