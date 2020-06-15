Возрастом до 48 тысяч лет: на Шри-Ланке обнаружены древнейшие наконечники стрел (Фото)

Это древнейшие свидетельства охоты с луком за пределами Африки и на территории Евразии.

В пещере Пахиянгала на юго-западе Шри-Ланки ученые нашли множество бусин, инструментов для шитья и наконечников стрел, датированных возрастом до 48 тысяч лет. Возможно, это древнейшие свидетельства охоты с луком на территории Евразии - и за пределами Африки вообще. Об этом Мишель Лэнгли (Michelle Langley) из Австралийского центра по изучению эволюции человека и ее коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

По данным ученых, пещера была населена вплоть до 4000 лет назад, но древнейшие артефакты, найденные здесь, датируются возрастом от 34 тысяч до 48 тысяч лет - в этом вопросе еще сохраняется некоторая неопределенность. Среди них было обнаружено в общей сложности 130 каменных и костяных наконечников стрел со свидетельствами использования - микроскопическими повреждениями и следами жгутов, которыми они крепились к древку.

До сих пор самые древние свидетельства охоты с луком за пределами Африки были найдены в Южной Европе и датированы возрастом 40-45 тысяч лет. Жившие на континенте до того неандертальцы, по-видимому, охотились лишь с копьем. В самой Африке аналогичные находки достигают возраста 64 тысяч лет.

Некоторые из найденных в пещере наконечников и животные, которые добывались с их помощью

Украшения из Пахиянгалы

Ученые уверены, что наконечники предназначались именно для стрел, поскольку для копий они слишком малы. Тем не менее со временем их размеры увеличивались, что свидетельствовало об адаптации древних жителей Юго-Восточной Азии к местному непростому климату - и о переходе к охоте на более крупную дичь, включая оленей и диких свиней. Вместе с тем остается неясным, откуда и как заимствовали технику охоты с луком местные жители: возможно, они вовсе изобрели ее независимо.

Кроме того, в Пахиянгале нашли 29 костяных инструментов, которые использовались для обработки шкур и растительных волокон для изготовления одежды или, возможно, ловчих сетей и различных ловушек (авторы отмечают, что жителям влажных джунглей одежда не слишком нужна, хотя и может оказаться полезной с точки зрения защиты от насекомых). Наконец, обнаружены продырявленные бусины из охры и морских ракушек, некогда доставленных сюда с побережья.