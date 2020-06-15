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Возрастом до 48 тысяч лет: на Шри-Ланке обнаружены древнейшие наконечники стрел (Фото)

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Возрастом до 48 тысяч лет: на Шри-Ланке обнаружены древнейшие наконечники стрел (Фото)
19:42 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com
Это древнейшие свидетельства охоты с луком за пределами Африки и на территории Евразии.

В пещере Пахиянгала на юго-западе Шри-Ланки ученые нашли множество бусин, инструментов для шитья и наконечников стрел, датированных возрастом до 48 тысяч лет. Возможно, это древнейшие свидетельства охоты с луком на территории Евразии - и за пределами Африки вообще. Об этом Мишель Лэнгли (Michelle Langley) из Австралийского центра по изучению эволюции человека и ее коллеги сообщают в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

По данным ученых, пещера была населена вплоть до 4000 лет назад, но древнейшие артефакты, найденные здесь, датируются возрастом от 34 тысяч до 48 тысяч лет - в этом вопросе еще сохраняется некоторая неопределенность. Среди них было обнаружено в общей сложности 130 каменных и костяных наконечников стрел со свидетельствами использования - микроскопическими повреждениями и следами жгутов, которыми они крепились к древку.

До сих пор самые древние свидетельства охоты с луком за пределами Африки были найдены в Южной Европе и датированы возрастом 40-45 тысяч лет. Жившие на континенте до того неандертальцы, по-видимому, охотились лишь с копьем. В самой Африке аналогичные находки достигают возраста 64 тысяч лет.

Некоторые из найденных в пещере наконечников и животные, которые добывались с их помощью

Украшения из Пахиянгалы

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Ученые уверены, что наконечники предназначались именно для стрел, поскольку для копий они слишком малы. Тем не менее со временем их размеры увеличивались, что свидетельствовало об адаптации древних жителей Юго-Восточной Азии к местному непростому климату - и о переходе к охоте на более крупную дичь, включая оленей и диких свиней. Вместе с тем остается неясным, откуда и как заимствовали технику охоты с луком местные жители: возможно, они вовсе изобрели ее независимо.

Кроме того, в Пахиянгале нашли 29 костяных инструментов, которые использовались для обработки шкур и растительных волокон для изготовления одежды или, возможно, ловчих сетей и различных ловушек (авторы отмечают, что жителям влажных джунглей одежда не слишком нужна, хотя и может оказаться полезной с точки зрения защиты от насекомых). Наконец, обнаружены продырявленные бусины из охры и морских ракушек, некогда доставленных сюда с побережья.

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Археология, Шри-Ланка, Евразия.

Автор:

Телеграф
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