В Италии археологами была обнаружена древнеримская вилла (Видео)

Недавно археологи нашли под Вероной древнеримскую виллу, которую искали несколько десятилетий.

В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века. Археологи уже давно знали, что под виноградными плантациями может быть что-то интересное. Но после первых раскопок в 1960-х на этой территории было запрещено строительство, но разрешено использование ее под сельское хозяйство.

Прошлым летом поиски возобновились.

Newly discovered just outside of Verona, what could be this year's biggest discovery - an almost entirely intact Roman mosaic villa floor! pic.twitter.com/tZwy0yfvNL

— Myko Clelland (@DapperHistorian) May 26, 2020