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В Италии археологами была обнаружена древнеримская вилла (Видео)

В Италии археологами была обнаружена древнеримская вилла (Видео)
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com
Итальянские археологи раскопали под Вероной мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы.

Недавно археологи нашли под Вероной древнеримскую виллу, которую искали несколько десятилетий.

В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века. Археологи уже давно знали, что под виноградными плантациями может быть что-то интересное. Но после первых раскопок в 1960-х на этой территории было запрещено строительство, но разрешено использование ее под сельское хозяйство.

Прошлым летом поиски возобновились.

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Их начала группа студентов-археологов, которым удалось определить примерный размер уникального здания, но работы были прерваны этой весной из-за пандемии.

Теперь власти города готовы оказать "любое содействие", чтобы помочь археологам довести начатое до конца и тщательно исследовать эту зону.

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Италия, Археология, Вилла.

Автор:

Телеграф
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