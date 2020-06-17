Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Макогон: РФ хочет уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем
Дело Гандзюк: Мангера увезли в СИЗО
Дело Гандзюк: Мангера увезли в СИЗО
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Бундеслига: "Бавария" стала чемпионом Германии
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас
Пройдите тест и узнайте какое полушарие мозга доминирует у Вас

В космос со всеми удобствами: НАСА занялось сантехникой на МКС

В космос со всеми удобствами: НАСА занялось сантехникой на МКС
Обновлено 03:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
На американском сегменте МКС обновят туалет - позже его будут использовать для полета на Марс. На прежнюю модификацию туалета астронавты жаловались несколько раз - по их мнению, он устарел.

На Международной космической станции (МКС) установят новую усовершенствованную туалетную систему. Комплекс разработан с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com. Но сначала его хотят протестировать внутри МКС и во время полета до станции.

Официальное название туалета — универсальная система управления отходами (UWMS) НАСА. Эта система предназначена для того, чтобы преодолеть разрыв между современной космической технологией для работы на МКС и теми туалетами, которые понадобятся для длительных полетов на Марс. Его начнут тестировать в начале осени 2020 года.

Эту модификацию туалета планируют использовать для подготовки к длительным полетам. Инженеры добавили, что они использовали "новые подходы для утилизации отходов и решению некоторых задач, которые эксперты предвидят в ходе будущих полетов". По их словам, сбор и хранение отходов станет одной из главных проблем во время полета, так как отходы жизнедеятельности человека полны микробов.

Туалет, который сейчас используется в американской секции МКС, разработали еще в 90-е. Астронавты уже несколько раз жаловались на "чувствительность к положению астронавта на сиденье, что может привести к случайному загрязнению аппаратных средств сбора фекалиями". Старый туалет также критикуют за "неудачный захват и сложность использования" (из обзора Американского института аэронавтики и астронавтики). В новом туалете эти проблемы решены.

Новая система будет проще в использовании и поможет облегчить работу смешанных гендерных групп. В туалете производится первичная обработка мочи, чтобы затем ее можно было безопасно обрабатывать с помощью систем рециркуляции космических кораблей. Также в новом туалете изменена форма и объем сиденья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Космос, МКС.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не подлежат приватизации: ВР рекомендуют отклонить законопроекты относительно перечня объектов
02 Александр Лукашенко передал Владимиру Зеленскому белорусские вышиванки
03 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
04 Как на счет брутального Джона Сноу? Кит Харингтон сменил имидж
05 "Рыбачка Оля": главная блондинка страны показала свой первый улов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Наращивание ракетного арсенала Россией: НАТО готовит ответ
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
Репрессии в Крыму: Украина обратилась к генсеку ООН
&quot;Сдали тесты и ждем результат&quot;: Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
"Сдали тесты и ждем результат": Данилов заявил о коронавирусе в СНБО
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубнично-сливочным кремом
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубнично-сливочным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь