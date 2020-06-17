В космос со всеми удобствами: НАСА занялось сантехникой на МКС

На американском сегменте МКС обновят туалет - позже его будут использовать для полета на Марс. На прежнюю модификацию туалета астронавты жаловались несколько раз - по их мнению, он устарел.

На Международной космической станции (МКС) установят новую усовершенствованную туалетную систему. Комплекс разработан с учетом современных космических технологий и длительного пребывания в космосе при полете на Марс, сообщает Space.com. Но сначала его хотят протестировать внутри МКС и во время полета до станции.

Официальное название туалета — универсальная система управления отходами (UWMS) НАСА. Эта система предназначена для того, чтобы преодолеть разрыв между современной космической технологией для работы на МКС и теми туалетами, которые понадобятся для длительных полетов на Марс. Его начнут тестировать в начале осени 2020 года.

Эту модификацию туалета планируют использовать для подготовки к длительным полетам. Инженеры добавили, что они использовали "новые подходы для утилизации отходов и решению некоторых задач, которые эксперты предвидят в ходе будущих полетов". По их словам, сбор и хранение отходов станет одной из главных проблем во время полета, так как отходы жизнедеятельности человека полны микробов.

Туалет, который сейчас используется в американской секции МКС, разработали еще в 90-е. Астронавты уже несколько раз жаловались на "чувствительность к положению астронавта на сиденье, что может привести к случайному загрязнению аппаратных средств сбора фекалиями". Старый туалет также критикуют за "неудачный захват и сложность использования" (из обзора Американского института аэронавтики и астронавтики). В новом туалете эти проблемы решены.

Новая система будет проще в использовании и поможет облегчить работу смешанных гендерных групп. В туалете производится первичная обработка мочи, чтобы затем ее можно было безопасно обрабатывать с помощью систем рециркуляции космических кораблей. Также в новом туалете изменена форма и объем сиденья.