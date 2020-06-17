Найдите себя: в NASA показали, как выглядит Земля "глазами" марсохода Curiosity (Фото)

Марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA сделал уникальные фотографии Земли и Венеры с поверхности Красной планеты. Фото сделали 5 июня 2020 года через 75 минут после захода солнца на Марсе (на 2784-й марсианский день миссии Curiosity), говорится на сайте NASA.

В агентстве уточнили, что марсоход сделал две отдельные фотографии Земли и Венеры. Впоследствии их объединили в один кадр, чтобы создать панорамное изображение.

Полученный кадр наглядно демонстрирует, как же далеко марсоход находится от "дома".

Земля и Венера видны на фото как небольшие точки света в небе над Красной планетой. Как поясняют в NASA, они кажутся лишь маленькими тусклыми точками через расстояние и марсианскую пыль. Обычно же планеты с поверхности Марса кажутся яркими звездами.

В левом нижнем углу снимка можно заметить часть скалы под названием Башня Бьютта, которую марсоход исследует уже больше года.

С момента приземления на Красную планету в 2012 году Curiosity прислал на Землю снимки синих марсианских закатов и астероидов. Он также смог сфотографировать Меркурий и два спутника Марса – Фобос и Деймос.

Curiosity является автономной химической лабораторией. Аппарат должен пройти десятки километров и провести полноценный анализ марсианских почв и компонентов атмосферы. Для выполнения контролируемой и более точной посадки использовались вспомогательные ракетные двигатели. Запуск Curiosity к Марсу состоялся 26 ноября 2011 года, мягкая посадка на поверхность Марса – 6 августа 2012 года.