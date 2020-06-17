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"Помогли понять и облегчить управление землей": расшифрованы надписи на камне, найденном в Мексике

"Помогли понять и облегчить управление землей": расшифрованы надписи на камне, найденном в Мексике
21:00 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com
Археологи обнаружили и уже изучили рисунок на камне, возраст которого составляет около 2000 лет. Ученые установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.

Базальтовая скала, высотой в человеческий рост была обнаружена к югу от города Колима в Мексике.

Проверка карты была проведена археологом Рафаэлем Платасом Руисом, который обнаружил, что некоторые особенности также соответствуют географическому ландшафту южного склона вулкана Колима, с отчетливо видимыми оврагами и реками.

Рафаэль Платас Руис сказал: "Без сомнения, эти камни-карты помогли понять и облегчить управление землей. Кроме того, они были способом сохранения знаний от одного поколения к другому, в то время, когда письменности не существовало на этой территории".

Археологи считают, что резьба была сделана между 200 г. до н.э. и 200 г. н.э., поздним доклассическим и ранним классическим периодами.

По мнению ученых, жители региона детально вырезали на камнях карты своих территорий. Осмотр этих реликвий показал, что для этого использовалось как минимум три метода гравировки.

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Местонахождение крупных поселений древних сообществ на карте было отмечено небольшими круглыми выемками, а реки выгравированы в виде линий. Причем, как показал анализ, эта карта достаточно точно отражает даже современный ландшафт.

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Археология, Наука.

Автор:

Телеграф
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