"Помогли понять и облегчить управление землей": расшифрованы надписи на камне, найденном в Мексике

Археологи обнаружили и уже изучили рисунок на камне, возраст которого составляет около 2000 лет. Ученые установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.

Базальтовая скала, высотой в человеческий рост была обнаружена к югу от города Колима в Мексике.

Проверка карты была проведена археологом Рафаэлем Платасом Руисом, который обнаружил, что некоторые особенности также соответствуют географическому ландшафту южного склона вулкана Колима, с отчетливо видимыми оврагами и реками.

Рафаэль Платас Руис сказал: "Без сомнения, эти камни-карты помогли понять и облегчить управление землей. Кроме того, они были способом сохранения знаний от одного поколения к другому, в то время, когда письменности не существовало на этой территории".

Археологи считают, что резьба была сделана между 200 г. до н.э. и 200 г. н.э., поздним доклассическим и ранним классическим периодами.

По мнению ученых, жители региона детально вырезали на камнях карты своих территорий. Осмотр этих реликвий показал, что для этого использовалось как минимум три метода гравировки.

Местонахождение крупных поселений древних сообществ на карте было отмечено небольшими круглыми выемками, а реки выгравированы в виде линий. Причем, как показал анализ, эта карта достаточно точно отражает даже современный ландшафт.