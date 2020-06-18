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Никто не мог предположить: раскрыта тайна странной антарктической окаменелости (Фото)

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Никто не мог предположить: раскрыта тайна странной антарктической окаменелости (Фото)
Обновлено 20:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: twitter.com
Найденная окаменелость в Антарктиде, которую прозвали "Штука", оказалась яйцом с мягкой скорлупой, возраст которого составляет 68 миллионов лет.

Найденная в Антарктиде таинственная ископаемая окаменелость размером с футбольный мяч, которую ученые прозвали The Thing (Штука), оказалась яйцом с мягкой скорлупой. Об этом сообщает портал Science Alert.

"Загадочная окаменелость под условным названием "Штука" (The Thing) оказалась по итогам анализа огромным яйцом, снесенным около 68 млн лет назад кем-то вроде вымершей морской змеи", - говорится в сообщении.

По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Техасского университета в Остине Лукаса Лежандра, это открытие должно остановить почти десятилетие спекуляций об окаменелости и изменить представление о жизни морских существ. "Очень редко можно найти ископаемые яйца с мягкой скорлупой, которые так хорошо сохранились", - сказал Лежандр.

(Francisco Hueichaleo, 2020)

(Legendre et al., Nature, 2020)

Как известно, эта окаменелость была обнаружена в 2011 году группой чилийских ученых, работающих в Антарктиде. Она была похожа на печеный картофель, но размерами 28 на 18 сантиметров. Много лет ученые тщетно исследовали находку, пока в 2018 году палеонтолог не предположил, что это может быть яйцо. Это была не самая очевидная гипотеза, поскольку внутри не было скелета, который подтверждает это.

Анализ срезов окаменелости обнаружил "слоистую структуру, похожую на мягкую мембрану, и гораздо более тонкий твердый наружный слой, что говорит о том, что он имел мягкую оболочку".

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Команда считает, что это яйцо было не динозавра - виды, жившие в Антарктиде в то время, были слишком малы, чтобы отложить такое гигантское яйцо, а те, которые были достаточно большими, откладывали яйца сферической, а не овальной формы.

Ученые считают, что это яйцо какой-то рептилии, возможно, из группы крупных морских пресмыкающихся, известной как мозазавры, которые были распространены в регионе. На это указывает и место обнаружения, которое 68 миллионов лет назад было теплым океанским мелководьем, и соседние находки, включая фрагменты скелетов молодых мозазавров.

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Все по теме:

Антарктида, Рептилии, Яйцо, Палеонтология, Штука.

Автор:

Телеграф
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