Пахнут по-другому, чтобы их не съели: на что еще способны растения

Международные исследователи из Европы и Северной Америки пришли к выводу, что растения из густых тропических лесов могут маскировать свои химические ароматы, чтобы их не обнаружили и не съели насекомые.

Исследователи из Европы и Северной Америки изучили 28 видов насекомых и 20 видов растений в Chamela-Cuixmala — это заповедник тропических лесов на западном побережье Мексики.

По их словам, отдельные члены "сложных растительных сообществ" эволюционируют: они испускают запахи, которые сбивают с толку голодных травоядных.

Легко различимые запахи являются особенностью растений. Итак, у нас гонка вооружений: растения не хотят быть обнаруженными и съеденными, поэтому стараются пахнуть по-другому - профессор Фил Стивенсон, исследователь Британского королевского ботанического сада Кью.

Учеые пришли к такому выводу после того, как собирали химические запахи, испускаемые почти двумя десятками видов растений, в кремниевых трубках, и проанализировали их. Теперь, как заявили исследователи, они знают, что все химические вещества, производимые растениями, несут в себе информацию. Она играет важную роль при химической маскировке растений.

Исследование может помочь ученым лучше понять, как информация передается между различными видами в пищевой цепи. Например между плотоядными и травоядными, поедающими насекомых. Это прокладывает путь для будущих исследований.