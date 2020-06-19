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"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой": ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных

"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой": ученые обеспокоены опасностью заражения COVID-19 от животных
21:44 Сегодня Телеграф www.unian.net
Исследователи из Университетского колледжа Лондона заявили, что животные могут стать "резервуарами" коронавируса и привести ко второй вспышке инфекции, даже если она будет ликвидирована у людей.

Как написал Daily Mail, ученые призвали к более тщательному мониторингу домашних животных и скота. Необходимо изучить, какие виды восприимчивы к COVID-19 и способны его передавать.

Профессор Джоан Сантини заявила о доказательствах того, что некоторые представители фауны могут заразиться вирусом от людей и передать его обратно.

"Нам необходимо разработать стратегию эпиднадзора, чтобы избежать внезапной вспышки заболевания среди животных, которая может представлять угрозу не только для них, но и для здоровья людей", - сказала Сантини.

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Исследования показали, что COVID-19 был запущен в популяции летучих мышей в Китае, затем перешел ко второму виду животных, а затем уже был передан человеку в прошлом году.

"Вирусная передача в популяциях может стать необратимой, если ее не остановить. Она станет угрозой для всех предпринимаемых санитарно-эпидемиологических мер, если люди продолжат заражаться вирусом от зараженной популяции животных", - сказала профессор.

Сантини в соавторстве с профессором Сарой Эдвардс рассмотрела данные тематических исследований и экспериментов по тестированию инфекции на небольших группах животных, описывающих вероятные механизмы заражения. Они подтвердили, что COVID-19 теоретически может передаваться представителям разных видов.

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Исследователям предстоит выяснить, как звери переносят коронавирус - бессимптомно или с осложнениями. И насколько способно зараженное существо передать вирус другим животным или людям.

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Животные, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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