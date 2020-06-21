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Хорошая новость для кофеманов: употребление напитка снижает риск развития аритмии

Хорошая новость для кофеманов: употребление напитка снижает риск развития аритмии
Обновлено 08:54 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com
У людей, которые регулярно пьют кофе, реже наблюдаются проблемы с сердечным ритмом. К такому выводу пришла группа медиков под руководством Юн-Чон Кима из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Доклад об этом исследовании был представлен на конференции Heart Rhythm Society 2020, прошедшей в онлайн-формате.

Авторы доклада изучили информацию о взаимосвязи между обычным потреблением кофе и развитием аритмии. Для этого были взяты данные по 357022 испытуемым из базы медицинских и биологических данных UK Biobank. В изученной выборке в течение пяти лет и трех месяцев наблюдения были диагностированы 8159 случаев аритмии: из них 6999 случаев мерцательной аритмии, 890 - наджелудочковой тахикардии, 459 - желудочковой тахикардии и 385 - желудочковой экстрасистолии.

Потребление кофе оказалось связано со значимо более низким риском развития аритмии. Так, одна-две чашки в день снижают вероятность появления таких патологий на 10% по сравнению с отсутствием потребления кофе; три-четыре чашки - на 14%, а пять и более чашек - на 15 процентов.

Снижение риска аритмии наблюдалось для всех подтипов, кроме желудочковой экстрасистолии.

По мнению авторов доклада, результаты исследования могут поменять точку зрения специалистов на угрозы для сердечно-сосудистой системы, связанные с этим продуктом. "Результаты нашего исследования должны убедить пациентов и врачей в низком риске регулярного употребления кофе", - подытоживают авторы доклада.

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Исходя из приведенных выше данных, можно заключить, что оптимальная дневная доза кофе - четыре-пять чашек в день. Это согласуется с результатами исследования, проведенного два года назад специалистами из Дюссельдорфского университета. Немецкие ученые определили, что эквивалент четырех чашек в день - оптимальная доза, которая защищает клетки сердца от повреждений и перерождений.

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Все по теме:

Кофе, Напитки, Аритмия, Польза.

Автор:

Телеграф
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