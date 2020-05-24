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Стоит ли пить кофе при сахарном диабете: ответ вас расстроит

Стоит ли пить кофе при сахарном диабете: ответ вас расстроит
18:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые в ходе проведения исследования выяснили, что людям с сахарным диабетом противопоказано пить кофе. Употребление этого напитка может повысить уровень сахара в крови.

Специалисты со временем получают все больше информации о том, что люди, страдающие диабетом второго типа, имеют повышенную чувствительность к кофеину. Ответом на поступление данного элемента в организм является резкий скачок концентрации глюкозы.

В исследовании специалистов приняли участие пациенты с сахарным диабетом второго типа. Им предлагалось после завтрака и обеда принимать таблетку, в которой в количестве 250 граммов содержался кофеин. Эта доза эквивалентна двум чашкам кофе.

Наблюдения показали, что уровень сахара в крови у испытуемых увеличился на 8% в дни, когда выпивалась таблетка с кофеином. Их показатели, отображаемые на глюкометре после приемов пищи, были более высокими.

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Авторы научной работы объяснили данный эффект тем, что кофеин, попадая в организм, снижает его чувствительность к инсулину. Эта ситуация может быть опасна для людей с сахарным диабетом. Инсулин представляет собой гормон, который регулирует поступление в клетки сахара. Если резистентность к нему уменьшается, то нарушаются процесса усвоения глюкозы на клеточном уровне.

При прогрессировании диабета в организме уже имеются определенные проблемы с реакциями на инсулин. Таким образом, употребление кофе может только усугубить ситуацию.

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Здоровье, Кофе, Вред, Диабет.
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