Одним из самых захватывающих и интригующих: NASA готовит миссию на спутник Нептуна

НАСА предложило отправить космический корабль на спутник Нептуна - Тритон, чтобы узнать больше об этом загадочном небесном теле.

Единственный раз космический корабль исследовал Тритон 30 лет назад — мимо него пролетел «Вояджер-2». В ходе этой экспедиции исследователи увидели таяние огромных ледяных шлейфов, но ученые не смогли объяснить почему это происходит. Астрономы предполагают, что на небесном теле может быть загадочная активность, на которую не влияет Солнце.

"Тритон всегда был одним из самых захватывающих и интригующих тел в Солнечной системе, — отметила Луиза Проктер, директор Лунного и Планетарного института НАСА. — Мне всегда нравились изображения небесного тела, о котором никто ничего не знает".

Тритон — единственный в Солнечной системе спутник, который вращается вокруг планеты в обратном направлении. Кроме того, он интересен тем, что его атмосфера практически полностью состоит из азота с незначительной примесью метана.

НАСА хочет запустить миссию в октябре 2025 года, в это время Земля выравнивается с Юпитером, чтобы создать окно, которое появляется только раз в 13 лет. Это позволит космическому кораблю использовать гравитацию Юпитера для полета на Тритон.

Этот запуск — часть программы Discovery, в рамках которой планируется проведение научных экспедиций с целью более глубокого изучения Солнечной системы.