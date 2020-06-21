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С помощью телескопа eROSITAР астрономы впервые создали рентгеновскую карту звездного неба (Фото)

С помощью телескопа eROSITAР астрономы впервые создали рентгеновскую карту звездного неба (Фото)
13:28 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: pixabay.com
Астрономы с помощью телескопа eROSITA представили новую рентгеновскую карту звездного неба. Как сообщает Институт внеземной физики Общества Макса Планка, на карте собрано более миллиона объектов.

Таким образом, ученым удалось фактически удвоить количество известных рентгеновских источников, которые были открыты за 60 лет наблюдений. Большинство из таких источников - активные ядра галактик, внутри которых растут сверхмассивные черные дыры.

Ученые отмечают, что телескоп eROSITA проводил наблюдения за небом на протяжении 182 дней. В результате ему удалось получить более глубокие изображения, чем телескопу ROSAT 30 лет назад.

Карта помогает определить расположение горячего газа в Млечном Пути, а также в межгалактическом пространстве, которое его окружает. Это важно для понимания истории формирования нашей галактики.

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Горячий газ Млечного Пути, появление которого произошло в результате взрыва сверхновых и, возможно, выбросов вещества из черной дыры, окрашен на карте зеленым и желтым цветом. Синий цвет - это источники рентгеновского излучения. А рассеянное красное излучение - это выброс горячего газа в районе Солнечной системы.

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Карта, Телескоп, eROSITA.

Автор:

Телеграф
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