С помощью телескопа eROSITAР астрономы впервые создали рентгеновскую карту звездного неба (Фото)

Таким образом, ученым удалось фактически удвоить количество известных рентгеновских источников, которые были открыты за 60 лет наблюдений. Большинство из таких источников - активные ядра галактик, внутри которых растут сверхмассивные черные дыры.

Ученые отмечают, что телескоп eROSITA проводил наблюдения за небом на протяжении 182 дней. В результате ему удалось получить более глубокие изображения, чем телескопу ROSAT 30 лет назад.

Карта помогает определить расположение горячего газа в Млечном Пути, а также в межгалактическом пространстве, которое его окружает. Это важно для понимания истории формирования нашей галактики.

Colour-coded image of the #eROSITA first all-sky survey conducted over a period of six months (red: 0.3-0.6 keV, green: 0.6-1 keV, blue: 1-2.3 keV). pic.twitter.com/eOgy6jnEKP

