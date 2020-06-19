Телескоп "Хаббл" сделал невероятное фото туманности Бабочка

Астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимки двух туманностей: NGC 7027 и NGC 6302, также известной как туманность Бабочка.

Как сообщается на сайте обсерватории, обе эти туманности содержат необычно много пыли и являются интересными объектами для изучения.

Звезды могут жить несколько сотен миллионов или даже миллиарды лет. Но к концу своей жизни они начинают выбрасывать газ и пыль, формируя туманность. Это происходит потому, что у них уже не достает энергии для сдерживания своих внешних слоев.

Теперь с помощью телескопа "Хаббл" ученым удалось заметить изменения в потоках и пузырьках газа в центре каждой из туманностей. Исследователи предположили, что в центре каждой туманности располагалась пара звезд, которые вращались вокруг друг друга. Свидетельства присутствия такого "динамического дуэта" можно найти в форме каждого из объектов. У каждой из туманностей есть "талия" и полярные "лепестки".

Теория появления таких объектов предполагает, что звезда, которая потеряла массу, была частью бинарной системы. Две звезды подошли друг к другу достаточно близко для того, чтобы в результате взаимодействия вокруг одной или обеих из них появился диск газа. Затем в этом диске появились джеты, которые "надули" полярные области газа.

Еще одна гипотеза говорит о том, что меньшая звезда из пары могла слиться со своим уже "раздувшимся" компаньоном. Жизнь такой пары длится недолго и также продуцирует формирование подобных структур.

Напомним, телескоп "Хаббл" был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования "Дискавери" и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".