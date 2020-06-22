В Британии обнаружили древние кольца шахт эпохи неолита (Фото)

Археологи обнаружили кольцо доисторических шахт, вырытых тысячи лет назад возле Стоунхенджа. Об этом сообщает ВВС.

"Археологи обнаружили кольцо доисторических шахт, вырытых тысячи лет назад возле Стоунхенджа", - говорится в сообщении.

Команда ученых из университетов Сент-Эндрюса, Бирмингема, Уорика, Глазго и Университета Уэльса Тринити-Сент-Дэвид обнаружила круг шириной 2 км, состоящий из крупных шихтовых валов диаметром более 10 м и глубиной 5 м.

Они окружают древнее поселение Даррингтон Уоллс в трех километрах от Стоунхенджа.

По предварительным данным сооружение было построено в эпоху неолита, ему более 4,5 тыс. лет.

Эксперты полагают, что более 20 валов могли служить границей священной области, связанной со Стоунхенджем.