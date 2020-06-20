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Похороненный в песке: в Индии раскопали 300-летний храм Шивы (Видео)

Похороненный в песке: в Индии раскопали 300-летний храм Шивы (Видео)
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com
В Индии деревенские жители по собственной инициативе нашли и раскопали древний храм, который последние 80 лет находился под слоем песка.

Как сообщает агентство Heritagedaily, настоящее археологическое открытие совершили жители деревни Перамалла Паду, которая находится в восточном индийском штате Андхра-Прадеш.

Они раскопали храм Хиндху, посвященный богу Нагешваре - одному из воплощений верховного бога Шивы. Это святилище было хорошо известно еще несколько поколений назад. Считается, что оно было построено около 200 лет назад, когда Индия входила в состав Британской империи.

Этот храм был очень популярным. Местные жители пользовались им более столетия. Однако около 75-80 лет назад храм исчез, и местные жители были вынуждены построить святилище в другом месте.

Старейшины рассказали селянам, что храм исчез, когда местная река Пенна изменила свое русло. Святилище оказалось полностью погребено под слоем ила и песка. Это произошло так быстро, что местные не успели не только спасти сам храм, но и вынести из него реликвии.

И только сейчас по собственной инициативе селяне раскопали храм. Для этого был объявлен сбор денежных средств. Многие согласились работать бесплатно. На то, чтобы раскопать сооружение, потребовался всего один день. Кстати, в ходе раскопок жители наткнулись на статую Шивы. Находка уже заинтересовала ученых.

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В индуизме храм - это жилище богов. Согласно легенде, святилище, найденное под речным песком и илом, было освящено самим богом Парашурамой. В индуизме принято, что верующие поклоняются аспекту или аватаре бога.

Шива - один из самых важных индуистских богов и главное божество в шиваизме. Его последователи известны как шиваиты. Они верят, что Шива создал мир. В индийском религиозном искусстве этот бог часто изображается с третьим глазом.

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Все по теме:

Индия, История, Археология, Храм, Храм Шивы.

Автор:

Телеграф
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