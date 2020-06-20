Похороненный в песке: в Индии раскопали 300-летний храм Шивы (Видео)

В Индии деревенские жители по собственной инициативе нашли и раскопали древний храм, который последние 80 лет находился под слоем песка.

Как сообщает агентство Heritagedaily, настоящее археологическое открытие совершили жители деревни Перамалла Паду, которая находится в восточном индийском штате Андхра-Прадеш.

Они раскопали храм Хиндху, посвященный богу Нагешваре - одному из воплощений верховного бога Шивы. Это святилище было хорошо известно еще несколько поколений назад. Считается, что оно было построено около 200 лет назад, когда Индия входила в состав Британской империи.

Этот храм был очень популярным. Местные жители пользовались им более столетия. Однако около 75-80 лет назад храм исчез, и местные жители были вынуждены построить святилище в другом месте.

#Watch: A historic temple of Nageswara Swamy, buried in sand was unearthed while mining sand near Perumallapadu village under Chejerla Mandal, Nellore district of Andhra Pradesh. Locals believe that, the temple might have consecrated by Lord Parasurama. @NewsMeter_In pic.twitter.com/LSH7BfvWtH — Dheeshma Puzhakkal (@dheeshmap) June 17, 2020

Старейшины рассказали селянам, что храм исчез, когда местная река Пенна изменила свое русло. Святилище оказалось полностью погребено под слоем ила и песка. Это произошло так быстро, что местные не успели не только спасти сам храм, но и вынести из него реликвии.

И только сейчас по собственной инициативе селяне раскопали храм. Для этого был объявлен сбор денежных средств. Многие согласились работать бесплатно. На то, чтобы раскопать сооружение, потребовался всего один день. Кстати, в ходе раскопок жители наткнулись на статую Шивы. Находка уже заинтересовала ученых.

В индуизме храм - это жилище богов. Согласно легенде, святилище, найденное под речным песком и илом, было освящено самим богом Парашурамой. В индуизме принято, что верующие поклоняются аспекту или аватаре бога.

Шива - один из самых важных индуистских богов и главное божество в шиваизме. Его последователи известны как шиваиты. Они верят, что Шива создал мир. В индийском религиозном искусстве этот бог часто изображается с третьим глазом.