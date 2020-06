Похороненный в песке: в Индии раскопали 300-летний храм Шивы (Видео)

Как сообщает агентство Heritagedaily, настоящее археологическое открытие совершили жители деревни Перамалла Паду, которая находится в восточном индийском штате Андхра-Прадеш.

Они раскопали храм Хиндху, посвященный богу Нагешваре - одному из воплощений верховного бога Шивы. Это святилище было хорошо известно еще несколько поколений назад. Считается, что оно было построено около 200 лет назад, когда Индия входила в состав Британской империи.

Этот храм был очень популярным. Местные жители пользовались им более столетия. Однако около 75-80 лет назад храм исчез, и местные жители были вынуждены построить святилище в другом месте.

#Watch: A historic temple of Nageswara Swamy, buried in sand was unearthed while mining sand near Perumallapadu village under Chejerla Mandal, Nellore district of Andhra Pradesh. Locals believe that, the temple might have consecrated by Lord Parasurama. @NewsMeter_In pic.twitter.com/LSH7BfvWtH

— Dheeshma Puzhakkal (@dheeshmap) June 17, 2020