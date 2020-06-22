Исследование: ученые предполагают, что две сверхмассивные черные дыры могут существовать в одной галактике

Исследователи из Университета Клемсона в штате Южная Каролина изучили периодическое излучение от 11 активных галактик. Они хотели проверить гипотезу о том, что в центре некоторых галактик, демонстрирующих необычные паттерны гамма-излучения, может находиться не одна, а две сверхмассивные черные дыры. Статья об этом опубликована в издании The Astrophysical Journal.

Сверхмассивные черные дыры - объекты с массой 105-1011 масс Солнца. Некоторые из этих черных дыр формируют так называемые активные ядра галактик: они ускоряют частицы, выбрасывая их в космос в виде релятивистских струй, или джетов. Излучение этих струй можно обнаружить по всему спектру электромагнитного излучения, но большинство энергии высвобождается в форме гамма-лучей.

Активные ядра галактик характеризуются резкими и непредсказуемыми перепадами яркости. "Выявление регулярных закономерностей в их гамма-излучении напоминает поиск в бурном море следов на воде от небольшой лодки", - подбирает сравнение ведущий автор исследования Пабло Пениль. Выполнить эту сложную работу астрономам помог космический гамма-телескоп Ферми, запущенный на орбиту 12 лет назад.

За десятилетний период изучения данных с гамма-телескопа команда проанализировала более двух тысяч активных ядер. Из них лишь у 11 были выявлены периодические паттерны интенсивности излучения. Однако это довольно много: ранее ученым были известны лишь две галактики с подобными ядрами.

Релятивистская струя, вырывающаяся из центра галактики / NASA

Период колебаний гамма-излучения для таких ядер составляет около двух лет. Среди всех возможных объяснений подобного феномена есть одно весьма необычное. Такая периодичность может быть вызвана тем, что в центре галактики находится пара черных дыр, которые вращаются относительно друг друга. "Следующим шагом будет подготовка исследовательских кампаний на других телескопах, чтобы внимательно проследить за этими галактиками и по возможности разобраться в причинах ранее полученных наблюдений", - резюмирует соавтор работы Марко Айелло.

Впрочем, сбор данных с телескопа Ферми пока не закончен. Помимо 11 галактик с периодическими колебательными паттернами, ученые обнаружили еще 13 объектов, которые потенциально могут проявлять такое же поведение. Расширение выборки для изучения поможет астрономам и астрофизикам лучше разобраться в том, какие физические процессы лежат в основе этого феномена.