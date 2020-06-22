Скачать
Понедельник, 22.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще набирает обороты
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще набирает обороты
Красюк: Усик хочет войти в историю
Красюк: Усик хочет войти в историю
Renault подготовил спецверсию нового кроссовера Koleos Black Edition (Фото)
Renault подготовил спецверсию Koleos Black Edition (Фото)

Исследование: ученые предполагают, что две сверхмассивные черные дыры могут существовать в одной галактике

Исследование: ученые предполагают, что две сверхмассивные черные дыры могут существовать в одной галактике
16:10 Сегодня Телеграф Фото: naked-science.ru Фото: pixabay.com
Исследователи из Университета Клемсона в штате Южная Каролина изучили периодическое излучение от 11 активных галактик. Они хотели проверить гипотезу о том, что в центре некоторых галактик, демонстрирующих необычные паттерны гамма-излучения, может находиться не одна, а две сверхмассивные черные дыры. Статья об этом опубликована в издании The Astrophysical Journal.

Сверхмассивные черные дыры - объекты с массой 105-1011 масс Солнца. Некоторые из этих черных дыр формируют так называемые активные ядра галактик: они ускоряют частицы, выбрасывая их в космос в виде релятивистских струй, или джетов. Излучение этих струй можно обнаружить по всему спектру электромагнитного излучения, но большинство энергии высвобождается в форме гамма-лучей.

Активные ядра галактик характеризуются резкими и непредсказуемыми перепадами яркости. "Выявление регулярных закономерностей в их гамма-излучении напоминает поиск в бурном море следов на воде от небольшой лодки", - подбирает сравнение ведущий автор исследования Пабло Пениль. Выполнить эту сложную работу астрономам помог космический гамма-телескоп Ферми, запущенный на орбиту 12 лет назад.

За десятилетний период изучения данных с гамма-телескопа команда проанализировала более двух тысяч активных ядер. Из них лишь у 11 были выявлены периодические паттерны интенсивности излучения. Однако это довольно много: ранее ученым были известны лишь две галактики с подобными ядрами.

Релятивистская струя, вырывающаяся из центра галактики / NASA

Период колебаний гамма-излучения для таких ядер составляет около двух лет. Среди всех возможных объяснений подобного феномена есть одно весьма необычное. Такая периодичность может быть вызвана тем, что в центре галактики находится пара черных дыр, которые вращаются относительно друг друга. "Следующим шагом будет подготовка исследовательских кампаний на других телескопах, чтобы внимательно проследить за этими галактиками и по возможности разобраться в причинах ранее полученных наблюдений", - резюмирует соавтор работы Марко Айелло.

Одним из самых захватывающих и интригующих: NASA готовит миссию на спутник Нептуна

Впрочем, сбор данных с телескопа Ферми пока не закончен. Помимо 11 галактик с периодическими колебательными паттернами, ученые обнаружили еще 13 объектов, которые потенциально могут проявлять такое же поведение. Расширение выборки для изучения поможет астрономам и астрофизикам лучше разобраться в том, какие физические процессы лежат в основе этого феномена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Астрономия, Галактика, Черные дыры.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "И мы пойдем в церковь": Леся Никитюк может породниться с Михаилом Поплавским
02 Грозовые дожди накроют всю Украину, местами град: погода на неделю, карта
03 Арестован сын конкурента Лукашенко на президентских выборах
04 "Топливо" для организма: продукты, которые помогут побороть усталость
05 Метеорологи "наглядно" показали изменение климата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в РФ: инфицированных COVID-19 уже более 590 тыс
Коронавирус в РФ: инфицированных уже более 590 тыс
В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
В Минобороны рассказали о приоритетах перевооружения
В этом году в Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных
В Украине уменьшилась реализация зерновых и масличных
&quot;Хотел выручить друга&quot;: адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль
"Хотел выручить друга": адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь