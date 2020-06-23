В НАСА занялись подсчетом "океанических миров" в Млечном пути

"Океанские миры" — это экзопланеты земного типа, на поверхности или которых есть значительное количество воды. Прямо здесь, в собственной Солнечной системе, спутники Сатурна и Юпитера относятся к этой "водной" категорией. Например, у спутника Сатурна — Энцелада, извергающего гейзеры, есть океан, состоящий из жидкой соленой воды. Она располагается чуть ниже его ледяной поверхности. Но насколько распространены эти "океанические миры" в космосе?

В новом исследовании ученые решили выяснить, сколько планет в Млечном пути может вписаться в категорию "мир океана". Они также хотели установить, сколько из этих миров могли бы извергать воду из их океанов, в космос, как это делает Энцелад. И они обнаружили, что более четверти из 53 экзопланет, которые они изучали, потенциально могут быть океанами.

"Из Европы и Энцелада вырываются струи воды, поэтому мы можем сказать, что эти тела имеют подземные океаны под своими ледяными раковинами, и у них есть энергия, которая движет всплесками, что является двумя требованиями для жизни, какой мы ее знаем. Так что, если мы думаем об этих местах как о возможных для обитания, возможно, их большие версии в других планетных системах тоже пригодны для жизни", - говорит Линн Квик, планетолог из Центра космических полетов имени Годдарда

Чтобы выяснить, сколько из этих океанических миров может скрываться в Млечном пути, ученые исследовали 53 экзопланеты, размеры которых аналогичны Земле, включая семь планет близлежащей системы TRAPPIST-1. Они проанализировали переменные, включая размер экзопланеты, плотность, орбиту, температуру поверхности, массу и расстояние от звезды.

Ученые пришли к выводам, что около четверти этих планет могут быть океанами. Команда исследователей также обнаружила, что большинство из них могут иметь подземные океаны под слоями льда. Кроме того, многие из этих возможных миров океана могут выделять даже больше энергии, чем Энцелад и Европа.

Да, это лишь предположения. Но эта информация может быть важна, она поможет исследователям лучше выбрать, какие экзопланеты изучать или куда они могли бы отправлять зонды в будущем.

Эти экзопланеты слишком далеки, чтобы разглядеть их поверхность в деталях. Особенно потому, что важные детали часто затеняются светом звезды планеты. Однако в будущих миссиях, включая космический телескоп НАСА имени Джеймса Вебба, запуск которого запланирован на 2021 год, исследователи могли бы более тщательно изучать эти миры.

"Будущие миссии по поиску признаков жизни за пределами Солнечной системы сфокусированы на планетах, подобных нашей, которые имеют глобальную биосферу, настолько богатую, что она меняет химический состав всей атмосферы. Но в солнечной системе ледяные луны с океанами, которые далеки от солнечного тепла, всё же показали — они обладают свойствами, которые, по нашему мнению, необходимы для жизни", - Аки Роберге, астрофизик НАСА