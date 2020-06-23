Посадить "на цепь": ученые предложили новое "анти-астероидное" решение

Исследователи предложили привязывать астероиды, которые могут повредить Землю. Это намного безопаснее, чем стрелять по небесному телу. Об этом пишет Engadget.

Многие из "анти-астероидных" решений ученых связаны с тем, что небесные тела нужно сбить с курса, но это может привести к множеству проблем. Исследователи из Университета Центральной Флориды придумали другой метод, где фрагменты астероида не смогут повредить планету.

Они предложили создать систему, которая привяжет угрожающий Земле астероид к меньшему по размеру небесному телу. Таким образом, это отбросит центр массы большого тела и унесет астероид подальше от Земли. Гигантский связывающий кабель не сможет расколоть объект на части, а просто будет тянуть его за собой.

Пока протестировать метод в реальной жизни нельзя, но ученые использовали имитационную версию астероида Bennu для проведения исследования. Команда заявляет, что способ сработал в разных условиях.

Для реализации этого метода требуется значительно больше времени, чем в случае, когда по астероиду нужно просто выстрелить. Однако запасной инструмент нужен в случае, когда астероид войдет на курс столкновения с Землей.

Ученые начали разработку этого метода из-за астероида "Апофис", который пролетит мимо Земли в 2029 году. Хотя они заявляют, что столкновение исключено, американские инженеры из Массачусетского технологического института на всякий случай разработали карту принятия решений в ситуации, когда он будет угрожать планете.

По предварительным подсчетам, 13 апреля 2029 астероид "Апофис" пройдет рядом с Землей. Это ледяное небесное тело, размером с Эйфелеву башню, летящее со скоростью 30 км/с. Оно будет настолько близко, что, вероятно, затронет сферу геостационарных спутников, находящихся на расстоянии около 36 тыс. км от Земли. Это будет самый близкий к планете астероид в ближайшее десятилетие.