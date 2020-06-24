Новый прорыв: ученые выяснили, как можно контролировать уровень глюкозы и натрия в организме

Американские ученые создали уникальный датчик для контроля уровня глюкозы и натрия в организме при помощи пота.

Датчик крепится к коже в областях, где располагаются потовые железы, рассказал Ларри Ченг, доцент в области технических наук и механики в Университете штата Пенсильвания.

"Мы хотим иметь возможность анализировать потоотделение от ежедневных упражнений или от солнечного тепла, потому что в поте у нас много биомаркеров, таких как pH и глюкоза, которые будут действительно хорошим индикатором для изучения прогрессирования заболевания или диагностики", — сказал Ченг.

Устройство располагается на пластыре, нанесенном на кожу возле потовых желез. Гаджет состоит из небольшого флакона с несколькими камерами, который имеет гидрофобный водоотталкивающий клапан рядом с отверстием из силиконовой резины. Канал имеет гидрофильное покрытие для легкого сбора пота. В отличие от других устройств, которые требуют двух отверстий, одно отверстие уменьшает количество испарения, что приводит к увеличению времени хранения анализов.

Устройство может, к примеру получить одну камеру с цветовой кодировкой для уровня pH, вторую для глюкозы и третью для натрия: все три показателя являются маркерами заболеваний.

Анализ на месте может быть выполнен с использованием колориметрического подхода, при котором химикат с цветовой кодировкой предварительно размещается в различных камерах. Этот чувствительный химикат реагирует на уровень pH или глюкозы и может быть прочитан невооруженным глазом или при помощи фото на смартфон. Кроме того, исследователи могут анализировать потоотделение в разные моменты времени, используя разные камеры — так называемые хронологические выборки.

"Устройство с двумя клапанами является более сложным и требует использования метода чистой комнаты, то есть фотолитографии. Наше более простое устройство с одним клапаном может быть сделано без дорогостоящего оборудования", — сказал Ченг.

Датчик должен представлять интерес для отрасли здравоохранения, а также в легкой атлетике, где его можно использовать для контроля перегрева или для регулировки уровней физической нагрузки для достижения оптимальных результатов.

Добавим, ранее ученые из Стэнфордского университета создали гибкое нательное устройство, которое анализирует уровень потовыделений и частоту сердцебиения. Они представили гибкий сенсорный прототип, который можно наклеить на кожу для отслеживания физических показателей организма.

Устройство сделано из металлических чернил, которые вмонтированы в липкую повязку. В отличие от смарт-гаджетов, которые измеряют показатели активности организма с помощью оптических датчиков и акселерометров, работа нового нательного устройства основана на электрических импульсах. Сигналы поступают во время того, как "умный пластырь" растягивается или сжимается.

Достаточно чувствительные сенсоры позволят измерять частоту сердцебиения, считывая сокращения на коже.

"Мы думаем, что в будущем можно будет создать массив датчиков для всего тела, чтобы собирать физиологические данные, не влияя на нормальное поведение человека", — говорит профессор Стэнфордского университета Женан Бао.