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"Полет в другой мир": NASA хочет запустить вертолет над поверхностью Марса

"Полет в другой мир": NASA хочет запустить вертолет над поверхностью Марса
Обновлено 22:46 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter.com
Если полет удастся, исследователи смогут получить самые детальные снимки планеты.

Вертолет НАСА Ingenuity вместе с марсоходом Perseverance преодолеет 505 млн км. межпланетного пространства, чтобы добраться до Марса. Теперь исследователи, которые работают над полетом, официально заявили, что они придумали техническое решение для проектирования последних нескольких километров перед посадкой.

Аппарат пролетит через разреженную атмосферу Марса и сделает снимки красной планеты с высоты менее пяти км. "Я скажу вам, то, что меня больше всего радует — это готовность наблюдать за полетом вертолета в другой мир" — отметил директор НАСА Джим Брайденстайн.

Исследователи НАСА отмечают, что полет вертолета над поверхностью Марса — это очень сложная задача. В первую очередь это связано с тем, что на небесном теле разряженная атмосфера, поэтому им будет трудно создать подъемную силу для устройства.

Ученые добавили, что сложность такого полета можно сравнить с тем, как устройство будет двигаться на высоте около 30 тыс. метров над Землей. Это в два раза выше, чем высота полетов реактивных лайнеров. При этом притяжение на Марсе в три раза меньше — исследователи хотят использовать это в свою пользу.

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Если полет признают успешным, то у исследователей появится еще один способ получения фотографий с Марса и других планет Солнечной системы.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Марс, Наука.

Автор:

Телеграф
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