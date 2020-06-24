"Калейдоскоп закатов": ученые нашли сходство между Ураном и Землей (Видео)

Планетологи из NASA разработали компьютерную программу, которая симулирует закат на разных планетах. Симуляция учитывает химическое состояние разных атмосфер и проникновение в них солнечного света.

На прошлой неделе марсоход NASA Curiosity прислал фотографию, на которой изображены Земля и Венера в одном кадре.

Поскольку качество съемки Curiosity не слишком высокое — соседние планеты видны как две маленькие точки на небе, сродни звезд средней яркости, которые мы можем наблюдать на Земле.

Но в NASA пошли дальше, и решили показать людям, как выглядит закат Солнца на разных планетах.

Отправить хорошие камеры, к примеру, на Уран было бы крайне сложно, поэтому ученые разработали компьютерную симуляцию, которая анализирует состав атмосферы на разных планетах, и демонстрирует проникновение солнечных лучей туда.

Так называемый "калейдоскоп закатов" симулировал схождение Солнца на Марсе, Венере, Уране, Титане (спутник Сатурна) и экзопланеты в созвездии водолея — TRAPPIST-1 e.

Что касается Земли — для проверки точности программы и сравнения с другими планетами в NASA симулировали закат Солнца в обычных условиях на нашей планете, закат в сильном тумане и облачности.

Как оказалось, закат на Уране очень похож на земное небо. Это объясняется наличием водорода, гелия и метана в атмосфере Урана, — элементы поглощают свет в определенном спектре и рассеивают синие и зеленые цвета.

В красноречивом пресс-релизе NASA этот вид описали как "насыщенная лазурь, которая превращается в королевский синий с бирюзовыми оттенками".

Разработчик симуляции — планетолог NASA Джеронимо Вилланова — подготовил эту программу для возможной будущей миссии на Уран. Эти данные помогут зондам интерпретировать изменения света в атмосфере и ее химический состав.