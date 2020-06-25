У обладателя самой быстрой клешни океана нашли еще одну суперспособность

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Обновлено 01:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
В новом исследовании ученые вонзили тонкий проводящий провод в глаз охлажденной живой креветки и зафиксировали электрические импульсы от глаза в ответ на мерцающий свет. Эти ракообразные обновляют свой взгляд 160 раз в секунду, сообщает команда ученых в журнале Biological Letters.

Такая скорость — одна из самых высоких скоростей обновления зрения среди всех животных на Земле. Голуби ближе всего к показателям креветки Alpheus heterochaelis — 143 раза в секунду у них есть возможность исследовать свое поле зрения. Люди достигают максимума со сравнительно жалкими 60 разами в секунду.

Исследователи сообщают, что только некоторые летающие насекомые бьют креветок по скорости зрения.

Эти креветки размером не больше спичечного коробка уже известны своими громкими, быстро захлопывающимися клешнями, звук которых оглушает их добычу и соперников. Теперь исследователи обнаружили, что у этих морских ракообразных есть и зрение, которое соответствует суперскорости их клешней.

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Еще несколько лет назад большинство ученых предполагали, что щелкающие креветки не очень хорошо видят, потому что у них есть панцирь, который простирается над глазами. Хотя он кажется прозрачным, хоть и с некоторой окраской, неясно, насколько хорошо он пропускает свет. Но это, похоже, не препятствие для креветок, обнаруживающих быстро перемещающуюся добычу или даже хищников, проходящих мимо. Это важная способность для этих ракоообразных, — креветки, как правило, живут в замутненной воде. Они могут не заметить, когда к ним приближается другой зверь.

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Все по теме:

Биология, Креветки.

Автор:

Телеграф
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