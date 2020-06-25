И еще 60: SpaceX планирует запуск очередной партии спутников Starlink

Американская компания SpaceX в четверг планирует осуществить запуск на орбиту очередной партии из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный американский космический сайт NASASpaceflight.

В рамках старта, который планировался еще 23 июня, помимо спутников Starlink ракета Falcon 9 компании SpaceX должна вывести на орбиту два малых спутника дистанционного зондирования Земли Global-5 и 6, которые были спроектированы американской компаний BlackSky для осуществления мультиспектральной съемки Земли в оптическом диапазоне с разрешением около одного метра.

По данным Космического центра NASA имени Джона Кеннеди во Флориде, десятый запуск 60 спутников Starlink должен состояться в четверг в 16:34 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал. Однако благоприятные погодные условия для пуска составляют не более 60%.

Как сообщалось, последняя партия из 58 спутников Starlink была запущена 13 июня. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 538 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. В случае успешного пуска она будет иметь на орбите около 600 космических аппаратов. Запуск первых 60 спутников Starlink был осуществлен в мае прошлого года.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.