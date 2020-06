SpaceX Илона Маска готовит плавучие космодромы для кораблей Starship (Видео)

Компания Илона Маска намерена построить плавучие платформы, с которых можно было бы запускать ракеты к Марсу и Луне.

SpaceX опубликовала вакансии для специалистов, которые будут задействованы в работе над новым комплексом.

При этом, как заявил в своем Twitter Илон Маск, компания займется строительством плавучих космодромов, которые можно было бы использовать для запусков Starship к Марсу, Луне и путешествий по нашей планете.

Нечто похожее мы могли видеть в 2017 году, когда SpaceX представила концепцию "ракеты-самолета": тогда космический корабль Starship предложили использовать для полетов из одной точки Земли в другую.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw

— Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020