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SpaceX Илона Маска готовит плавучие космодромы для кораблей Starship (Видео)

SpaceX Илона Маска готовит плавучие космодромы для кораблей Starship (Видео)
17:31 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Скриншот
Компания SpaceX построит космодром на воде для запуска сверхтяжелых ракет-носителей на Луну и на Марс.

Компания Илона Маска намерена построить плавучие платформы, с которых можно было бы запускать ракеты к Марсу и Луне.

SpaceX опубликовала вакансии для специалистов, которые будут задействованы в работе над новым комплексом.

При этом, как заявил в своем Twitter Илон Маск, компания займется строительством плавучих космодромов, которые можно было бы использовать для запусков Starship к Марсу, Луне и путешествий по нашей планете.

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Нечто похожее мы могли видеть в 2017 году, когда SpaceX представила концепцию "ракеты-самолета": тогда космический корабль Starship предложили использовать для полетов из одной точки Земли в другую.

Starship планируют запускать при помощи носителя Super Heavy. Как корабль, так и носитель будут многоразовыми.

В последнее время проект преследуют трудности и неудачи. Так, 29 мая, во время проведения тестов двигателя Raptor, взорвался очередной демонстратор технологий Starship. Этот инцидент стал четвертым за полгода: не известно, как именно череда неудач скажется на программе SpaceX .

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Все по теме:

Космодром, SpaceX, Илон Маск, Starship, Super Heavy.

Автор:

Телеграф
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