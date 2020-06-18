Starlink уходит в бета-тестирование: SpaceX ищет первых пользователей

Starlink ищет тестовых пользователей, которые первыми воспользуются их интернетом. Глава компании SpaceX Илон Маск заявлял, что они запустят услугу осенью 2020 года.

Используя более 500 широкополосных спутников Starlink, которые уже находятся на орбите, SpaceX планирует внедрять свою технологию для пользователей. Компания начала поиск бета-пользователей для тестирования технологии. На сайте SpaceX теперь можно подать заявку, чтобы стать первым пользователем сервиса.

"Получайте информацию о новостях Starlink и о доступности сервиса в вашем регионе", — отмечается в сообщении.

После регистрации пользователи получат специальное электронное письмо.

"Starlink предназначен для предоставления высокоскоростного широкополосного интернета в местах, где доступ был ненадежным, дорогостоящим или его не было совсем. Ожидается, что частное бета-тестирование начнется этим летом, после чего последует публичное бета-тестирование. Мы начнем с более высоких широт", — заявили в компании.

Последнюю партию из 58 спутников Starlink вывела на низкую околоземную орбиту 13 июня, доведя их общее количество до 540. Этого достаточно для "небольшого покрытия", но, по словам Маска, 800 спутников сделают это покрытие "умеренным". У компании уже есть разрешение Федеральной комиссии по связи (ФКС) на запуск до 30 тыс. спутников.

Ранее председатель ФКС Аджит Пай заявил, что у него есть "серьезные сомнения" по поводу того, что SpaceX сможет предоставить услуги связи в сельских районах США. Чиновник отметил, что они не смогут удовлетворять требованиям федеральной программы субсидирования для доставки интернета в отдаленные районы.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, которая способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников. Глобальная цель — обеспечить высокоскоростным доступом в интернет все население планеты.