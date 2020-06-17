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Украина попала в мировые лидеры по дешевизне мобильного интернета

Украина попала в мировые лидеры по дешевизне мобильного интернета
Обновлено 23:46 Ср, 17 Июнь 2020 Телеграф УНН Фото: pixabay
Стоимость мобильного интернета в Украине одна из самых низких в мире - мы пятые среди 228 стран и территорий по этому показателю. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации со ссылкой на данные исследования Worldwide Mobile Data Pricing League.

Если говорить о самом дешевом мобильном интернете в мире, то его можно найти в Индии. Один гигабайт обойдется в среднем в 0,09 долл. Можно даже приобрести тарифный план, где 1 ГБ будет стоить всего 0,02 долл.

На втором месте - Израиль со средней стоимостью за 1 ГБ - 0,11 долл.

Далее по рейтингу Кыргызстан (0.21 долл.) и Италия, которая может похвастаться самым дешевым мобильным интернетом в Европе - лишь 0.43 долл.

"Украина занимает пятое место, поскольку средняя стоимость мобильного интернета в нашей стране составляет 0,46 долларов (≈12,50 грн)", - говорится в сообщении.

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В то же время, больше всего за гигабайт мобильного интернета придется заплатить на острове Святой Елены, что в Великобритании. Средняя стоимость здесь составляет 52,5 долл. Среди самых дорогих также автономные заморские территории Соединенного Королевства Великобритании Фолклендские острова (40,41 долл.), Республика Науру (30,47 долл.), Бермудские острова (28,75 долл.) и Республика Сан-Томе и Принсипи (28,26 долл.).

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Украина, Интернет, Минцифры.

Автор:

Телеграф
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