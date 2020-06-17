В Украине планируют оцифровать лесные площади для мониторинга их состояния

В Украине планируется оцифровка лесных площадей для мониторинга их состояния и эффективного управления, что особенно важно в условиях изменения климата, поскольку именно лесополосы выполняют почвосберегающие функции.

Об этом шла речь во время организованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) онлайн-брифинга относительно восстановления и реконструкции полевых лесных насаждений в Украине. Мероприятие проводилось по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.

"В Украине планируется оцифровка лесных площадей для мониторинга их состояния. С конца прошлого года активно ведется работа по занесению в Государственный земельный кадастр лесных площадей, природно-заповедного фонда. И обсуждается со Всемирным банком, чтобы с участием Госгеокадастра провести работу со спутниковыми данными, которая позволила бы понять, где у нас на землях запаса остались нераспаханные земли, где у нас есть земельные лесные участки, то есть, определить их с помощью спутниковых данных", - сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Она отметила, что в последние годы как в Украине, так и в мире наблюдается увеличение тепловых волн, уменьшение и перераспределение природных ресурсов.

"К сожалению, даже если остановить все выбросы парниковых газов, эти тенденции будут продолжаться. Поэтому для государства уже сегодня важно вводить механизмы и изменения, которые помогли бы адаптироваться к негативным последствиям", - подчеркнула Ставчук.

В то же время, по ее словам, в результате реформы земельных ресурсов, которая состоялась в Украине в 90-е годы, лесополосы стали "ничейными".

"70% лесополос оказались без владельца, и по сути были деградированы. В настоящее время части из них или вообще нет, или они в очень плохом состоянии", - констатировала Ставчук.

На сегодняшний день, по словам и.о. министра, относительно вопросов инвентаризации лесополос нет достоверной информации в этой сфере.

В то же время, с этого года вступил в силу закон, который разрешил брать лесополосы в аренду.

"В связи с чем, по инициативе Минэкономики были наработаны правила управления лесными полосами. Но остается ряд вопросов", - подчеркнула Ставчук.

Кроме оцифровки лесных площадей, планируется также определиться относительно экономических аспектов их аренды.

"Насколько это интересно фермерам, другим формам управления лесополосами? Мы ожидаем результаты пилотных проектов для того, чтобы определить, какие нужны дополнительно и регуляторные и экономические механизмы для развития и управления лесополос в Украине. После изучения пилотных проектов, следует определиться, достаточно ли той существующей нормативной базы, чтобы эффективно управлять лесными полосами. И где остаются определенные барьеры для эффективного управления", - отметила и.о. министра.

17 июня международным сообществом отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В этот день в 1994 году в г. Париже была принята Конвенция ООН о борьбе с опустыниванием (КБО).

Согласно постановлению Кабинета министров №425 от 27 мая 2020 года, в Украине создается Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины переименовано в Министерство энергетики.