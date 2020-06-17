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В Украине планируют оцифровать лесные площади для мониторинга их состояния

В Украине планируют оцифровать лесные площади для мониторинга их состояния
14:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
В Украине планируется оцифровка лесных площадей для мониторинга их состояния и эффективного управления, что особенно важно в условиях изменения климата, поскольку именно лесополосы выполняют почвосберегающие функции.

Об этом шла речь во время организованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) онлайн-брифинга относительно восстановления и реконструкции полевых лесных насаждений в Украине. Мероприятие проводилось по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой.

"В Украине планируется оцифровка лесных площадей для мониторинга их состояния. С конца прошлого года активно ведется работа по занесению в Государственный земельный кадастр лесных площадей, природно-заповедного фонда. И обсуждается со Всемирным банком, чтобы с участием Госгеокадастра провести работу со спутниковыми данными, которая позволила бы понять, где у нас на землях запаса остались нераспаханные земли, где у нас есть земельные лесные участки, то есть, определить их с помощью спутниковых данных", - сообщила и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

Она отметила, что в последние годы как в Украине, так и в мире наблюдается увеличение тепловых волн, уменьшение и перераспределение природных ресурсов.

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"К сожалению, даже если остановить все выбросы парниковых газов, эти тенденции будут продолжаться. Поэтому для государства уже сегодня важно вводить механизмы и изменения, которые помогли бы адаптироваться к негативным последствиям", - подчеркнула Ставчук.

В то же время, по ее словам, в результате реформы земельных ресурсов, которая состоялась в Украине в 90-е годы, лесополосы стали "ничейными".

"70% лесополос оказались без владельца, и по сути были деградированы. В настоящее время части из них или вообще нет, или они в очень плохом состоянии", - констатировала Ставчук.

На сегодняшний день, по словам и.о. министра, относительно вопросов инвентаризации лесополос нет достоверной информации в этой сфере.

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В то же время, с этого года вступил в силу закон, который разрешил брать лесополосы в аренду.

"В связи с чем, по инициативе Минэкономики были наработаны правила управления лесными полосами. Но остается ряд вопросов", - подчеркнула Ставчук.

Кроме оцифровки лесных площадей, планируется также определиться относительно экономических аспектов их аренды.

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"Насколько это интересно фермерам, другим формам управления лесополосами? Мы ожидаем результаты пилотных проектов для того, чтобы определить, какие нужны дополнительно и регуляторные и экономические механизмы для развития и управления лесополос в Украине. После изучения пилотных проектов, следует определиться, достаточно ли той существующей нормативной базы, чтобы эффективно управлять лесными полосами. И где остаются определенные барьеры для эффективного управления", - отметила и.о. министра.

17 июня международным сообществом отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В этот день в 1994 году в г. Париже была принята Конвенция ООН о борьбе с опустыниванием (КБО).

Согласно постановлению Кабинета министров №425 от 27 мая 2020 года, в Украине создается Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, а Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины переименовано в Министерство энергетики.

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Украина, ООН.

Автор:

Телеграф
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