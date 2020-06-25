Ученые нашли в Японии самое маленькое яйцо динозавра

Исследователи считают, что в Тамбе они наткнулись на гнездо карликовых динозавров, судя по плотности расположения окаменелостей и осколков скорлупы яиц.

Группа исследователей обнаружила в Японии, как утверждается, самое маленькое в мире окаменелое яйцо динозавра, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе японского университета Цукуба (префектура Ибараки).

Продолговатое яйцо длиной всего 4,5 сантиметра и шириной 2 сантиметра было найдено в отложениях мелового периода мезозойской эры в окрестностях города Тамба префектуры Хёго на западе Японии, и его возраст составляет примерно 110 миллионов лет.

Раскопками и исследованиями занимались совместно ученые университета Цукуба, Музея природы и человека префектуры Хёго и канадского университета Калгари. Они полагают, что уникальное яйцо принадлежало хищным карликовым тероподам - подотряду передвигавшихся на двух ногах ящеров, к которым также относятся гигантские тиранозавры.

Новый вид самого маленького в мире яйца карликовых динозавров получил название Himeoolithus murakamii, в котором hime в переводе с японского означает "маленький", а oolithus с греческого - "каменное яйцо". Второе слово в названии взято от фамилии японского ученого Сигэру Мураками, который впервые обнаружил кладки яиц динозавров в районе Тамба.

Всего за время раскопок с января по март 2019 года ученые обнаружили в том же районе четыре окаменелых яйца и около 1300 других находок - фрагментов яичной скорлупы и мелких позвоночных скелетов. Считается, что в районе Тамба существовало много видов карликовых динозавров, на сегодняшний день раскопано шесть видов их яиц, и ученые надеются понять, какие природные условия в то время могли дать такое разнообразие динозавров.