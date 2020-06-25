Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Традиционные методы уже не эффективны: новая лесная противопожарная система будет работать за счет деревьев
Главные теперь деревья: создана новая лесная противопожарная система

Станет лекарством: ученые нашли алкоголю новое применение

Станет лекарством: ученые нашли алкоголю новое применение
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Исследователи создадут трансформацию, которая включает выборочную идентификацию и замену молекулярных связей с беспрецедентной точностью. За счет расширения типов новых аминокислот это открытие может облегчить создание некоторых лекарств. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.

Аминокислоты, которые составляют наши белки, также иногда используются в качестве строительных блоков в лекарствах. Однако создание новых искусственных аминокислот в лаборатории для фармацевтических целей может быть дорогостоящим и длительным процессом.

Одно из самых крутых применений этого исследования заключается в том, что мы нашли новый способ получения неестественных аминокислот. Их иногда используют в лекарствах для борьбы с болезнями, избегая при этом естественного обмена веществ. И мы можем использовать эти неестественные аминокислоты для создания новых сложных молекул, которые нацелены на различные заболевания - Дэвид Нагиб, профессор химии в Университете штата Огайо.

Алкоголь однако представлен в изобилии и стоит дешево.

Чтобы превратить алкоголь в аминокислоты, исследователи экспериментировали с алкоголем на атомном уровне. Молекула спирта состоит из трех различных элементов — водорода, углерода и кислорода. Ученые нашли способ разорвать связь между определенными атомами углерода и водорода, чтобы ввести атом азота, другой наиболее распространенный элемент, встречающийся в природе и медицине. У исследователей появилась возможность селективно менять связь углерод-водород и добавлять туда новые элементы. Это позволяет выбрать правильную связь молекул. И такая возможность важна.

Без фунгицидов и ядовитых веществ: ученые разработали антигрибковое покрытие

Когда химики разрабатывают новые лекарства, они используют молекулы, тщательно собранные особым образом. Препараты нацеливаются только на болезнь, а не на другие биологически важные механизмы.

В спирте есть пары одинаковых углерод-водородных связей, но эти связи не одинаковы по своему пространственному расположению на молекуле. И теперь ученые могут использовать это, чтобы получить аминокислоты с различными трехмерными формами. Они позволят построить новые химические структуры, чтобы сделать лекарства, которые действуют более точно, нанося меньше побочного вреда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Алкоголь, Химия, Лекарство, Нвука.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
02 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
03 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
04 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
05 Трамп раскритиковал Германию: Вы тратите миллиарды долларов на Россию, а потом мы должны защищать вас от России?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
На границе Украины и Венгрии откроют все пункты пропуска
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
В Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости
&quot;Рассказ служанки&quot;: что &quot;рассказал&quot; тизер нового сезона (Видео)
"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь