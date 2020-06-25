Станет лекарством: ученые нашли алкоголю новое применение

Исследователи создадут трансформацию, которая включает выборочную идентификацию и замену молекулярных связей с беспрецедентной точностью. За счет расширения типов новых аминокислот это открытие может облегчить создание некоторых лекарств. Исследование опубликовано в журнале Nature Chemistry.

Аминокислоты, которые составляют наши белки, также иногда используются в качестве строительных блоков в лекарствах. Однако создание новых искусственных аминокислот в лаборатории для фармацевтических целей может быть дорогостоящим и длительным процессом.

Одно из самых крутых применений этого исследования заключается в том, что мы нашли новый способ получения неестественных аминокислот. Их иногда используют в лекарствах для борьбы с болезнями, избегая при этом естественного обмена веществ. И мы можем использовать эти неестественные аминокислоты для создания новых сложных молекул, которые нацелены на различные заболевания - Дэвид Нагиб, профессор химии в Университете штата Огайо.

Алкоголь однако представлен в изобилии и стоит дешево.

Чтобы превратить алкоголь в аминокислоты, исследователи экспериментировали с алкоголем на атомном уровне. Молекула спирта состоит из трех различных элементов — водорода, углерода и кислорода. Ученые нашли способ разорвать связь между определенными атомами углерода и водорода, чтобы ввести атом азота, другой наиболее распространенный элемент, встречающийся в природе и медицине. У исследователей появилась возможность селективно менять связь углерод-водород и добавлять туда новые элементы. Это позволяет выбрать правильную связь молекул. И такая возможность важна.

Когда химики разрабатывают новые лекарства, они используют молекулы, тщательно собранные особым образом. Препараты нацеливаются только на болезнь, а не на другие биологически важные механизмы.

В спирте есть пары одинаковых углерод-водородных связей, но эти связи не одинаковы по своему пространственному расположению на молекуле. И теперь ученые могут использовать это, чтобы получить аминокислоты с различными трехмерными формами. Они позволят построить новые химические структуры, чтобы сделать лекарства, которые действуют более точно, нанося меньше побочного вреда.