Скачать
Четверг, 25.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
В Украине зафиксировали прекращение роста безработицы
Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
Наводнения в Украине: МИД просит помощи у международных организаций
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Традиционные методы уже не эффективны: новая лесная противопожарная система будет работать за счет деревьев
Главные теперь деревья: создана новая лесная противопожарная система

Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику

Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay
Астрономы из Южной Африки и Индии открыли новую радиогалактику. Объект обозначили как J1615 + 5452, его протяженность составляет 300 000 световых лет.

Эта галактика испускает огромное количество радиоволн из своих центральных ядер. Черные дыры в центрах этих галактик накапливают газ и пыль, создавая высокоэнергетические струи, видимые на радиоволнах, которые ускоряют электрически заряженные частицы до высоких скоростей.

Во время активной стадии (продолжительностью около 100 млн лет) типичная радиогалактика содержит такие особенности, как ядро, лепестки, струи и горячие точки. Однако после того, как эта стадия проходит, эти признаки активности обычно исчезают.

Мы использовали архивные низкочастотные наблюдения на частотах 150 МГц, 325 МГц и 1 400 МГц из очень большой матрицы, чтобы получить исходный радиоспектр и восстановить историю активности радиогалактики. Характеристики J1615 + 5452 в сочетании с его спектральными свойствами и возрастом синхротрона помогли нам классифицировать это как умирающую радиогалактику - Зара Рандриаманакото, Южноафриканская астрономическая обсерватория.

Ученые выяснили, что возраст синхротронного источника составляет около 76 млн лет, и, по оценкам, галактика провела 30% своего общего времени жизни в фазе затухания.

Уникальное событие: между нейтронной звездой и черной дырой найден неизвестный объект

Астрономы заинтересованы в том, чтобы найти новые остатки радиогалактик, чтобы изучить заключительную стадию их эволюции. Следовательно, они являются важным предметом для изучения, с помощью которого можно понять жизненный цикл небесного тела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, Астрономия, Галактика.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
02 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
03 В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
05 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
СБУ завершила расследование дела против Стерненко
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
Кабмин назначил нового и.о. министра образования
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
&quot;Рассказ служанки&quot;: что &quot;рассказал&quot; тизер нового сезона (Видео)
"Рассказ служанки": что "рассказал" тизер нового сезона (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь