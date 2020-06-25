Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику

Астрономы из Южной Африки и Индии открыли новую радиогалактику. Объект обозначили как J1615 + 5452, его протяженность составляет 300 000 световых лет.

Эта галактика испускает огромное количество радиоволн из своих центральных ядер. Черные дыры в центрах этих галактик накапливают газ и пыль, создавая высокоэнергетические струи, видимые на радиоволнах, которые ускоряют электрически заряженные частицы до высоких скоростей.

Во время активной стадии (продолжительностью около 100 млн лет) типичная радиогалактика содержит такие особенности, как ядро, лепестки, струи и горячие точки. Однако после того, как эта стадия проходит, эти признаки активности обычно исчезают.

Мы использовали архивные низкочастотные наблюдения на частотах 150 МГц, 325 МГц и 1 400 МГц из очень большой матрицы, чтобы получить исходный радиоспектр и восстановить историю активности радиогалактики. Характеристики J1615 + 5452 в сочетании с его спектральными свойствами и возрастом синхротрона помогли нам классифицировать это как умирающую радиогалактику - Зара Рандриаманакото, Южноафриканская астрономическая обсерватория.

Ученые выяснили, что возраст синхротронного источника составляет около 76 млн лет, и, по оценкам, галактика провела 30% своего общего времени жизни в фазе затухания.

Астрономы заинтересованы в том, чтобы найти новые остатки радиогалактик, чтобы изучить заключительную стадию их эволюции. Следовательно, они являются важным предметом для изучения, с помощью которого можно понять жизненный цикл небесного тела.